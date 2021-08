Tolle Spendensammlung zur Artistenshow in Gerstungen

Gerstungen. In Gerstungen hatte man zur Hochseilshow der Geschwister Weisheit eine Spendenaktion veranstaltet. Die Überraschung über die Summe ist groß.

Das Volksfest zum Auftritt der Hochseilartistenfamilie Weisheit vor gut zwei Wochen war ein voller Erfolg. Bürgermeisterin Sylvia Hartung (parteilos) hatte es zusammen mit dem Jugend- und Kulturverein Untersuhl und dem Untersuhl-Gerstunger-Carnevalclub organisiert. Die Vereine hatten vor allem auch die Versorgung der zahlreichen Gäste übernommen, neben Bratwurst vom Grill und Getränken, gab es am Stand des Kulturvereins sogar leckere Spiegeleier auf Brot und am Stand der Faschings-Freunde süße Waffeln. Und: An den Ständen standen auch Spendendosen, in die jeder Besucher einen kleinen Beitrag einwerfen konnte, um die Betroffenen der verheerenden Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg zu unterstützen.

Die Naturkatastrophe im Westen Deutschlands, die damit verbundene Verwüstung sowie die Tatsache, dass Menschen durch die Unwetter starben und über Nacht obdachlos wurden, ließ auch im westlichen Werratal niemand kalt. Mit Spenden kann geholfen werden, dachte man sich in Gerstungen. So wurde die Hochseilshow zum Anlass genommen, eine kleine Sammlung bei diesem Fest zu initiieren. Familienoberhaupt und Moderator des Artistenteams, Peter Mario Weisheit, rief während der Veranstaltung mehrmals dazu auf, einen kleinen Beitrag zu leisten.

Am Ende der Veranstaltung war die Überraschung groß, weil so eine stattliche Summe zusammengekommen ist, die durch die zwei Vereine und durch die Gemeinde aufgerundet wurde. „Wir sind stolz darauf, dass wir nun mit insgesamt 2700 Euro einen kleinen Beitrag zum erfahrenen Leid der von der Flutkatastrophe Betroffenen leisten können“, betonten Bürgermeisterin Sylvia Hartung, Manuela Woth vom Carneval-Club, Stefan Zellmann und Ralf Schüler vom Jugend- und Kulturverein. Die Summe wurde der Fluthilfe-Spenden-Aktion der Sparkasse übergeben. Unter www.betterplace.org kann weiterhin gespendet werden.