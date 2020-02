Zum Kneipenfestival „Honky Tonk" in Eisenach hat die Rock'n'Roll-Band „Tom Twist" im Vienna House „Thüringer Hof" eingeheizt.

Eisenach. Das Kneipenfestival „Honky Tonk“ hat am Samstagabend zahlreiches Publikum in die Eisenacher Innenstadt gelockt. Acht Bands rockten die Bühnen.

Tolle Stimmung beim Kneipenfestival in Eisenach

Vom Start weg war die Tanzfläche im Vienna House „Thüringer Hof“ voll. Kein Wunder, die Rock’n’Roller von „Tom Twist“ aus Leipzig heizten sofort mit Kontrabass, Drums und Gitarre ein. Tanzpaare waren passend mit schwingenden Petticoat-Röcken und Rockabilly-Hemden gekleidet. Das Kneipenfestival „Honky Tonk“ ging in insgesamt acht Locations in der Eisenacher Innenstadt über die Bühne und lockte zahlreiches Publikum an. Die Musik-Palette reichte von Salsa und Latin über Rock und Oldies bis zu Gute-Laune-Akustik-Songs.