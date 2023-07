Zwei der Insassen mussten mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. (Symbolfoto)

Totalschaden: Frau prallt in Ruhla gegen Baum

Ruhla. In Ruhla kollidierte am Montag eine Autofahrerin mit einem Baum. Zwei weitere Personen befanden sich ebenfalls im Fahrzeug.

Eine 50-jährige Frau fuhr am Montagnachmittag von der Oberen Lindenstraße in Richtung des Ortsausgangs von Ruhla. In der Straße "Dornsenberg" geriet sie mit ihrem Auto nach links von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum.

Laut Polizeiangaben befanden sich noch zwei weitere Personen im Fahrzeug. Ein 46-jähriger Mann und ein 14-jähriges Mädchen verletzten sich durch den Aufprall leicht und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Fahrzeug gilt als Totalschaden. Es kam temporär zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

