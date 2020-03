Die Tourist-Information im Stadtschloss am Eisenacher Markt bleibt ab Montag, 16. März geschlossen.

Tourist-Info Eisenach schließt bis auf Weiteres

Zum Schutz von Gästen und Mitarbeitern bleibt die Tourist-Information Eisenach ab 16. März bis auf Weiteres geschlossen. Die Infostelle ist aber weiterhin telefonisch erreichbar: Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 15 Uhr. Prospektmaterial werde weiterhin zur Verfügung gestellt, heißt es in einer Mitteilung.

Vorübergehend geschlossen bleiben auch die Geschäftsstellen des Blindenverbandes und des Handballclubs ThSV Eisenach. Zugleich bittet der ThSV Eisenach, von einer Kontaktaufnahme über Telefon, Social-Media oder E-Mail abzusehen, „da wir uns sofort auf allen Kanälen melden, sobald wir neue Informationen haben“, heißt es aus der Geschäftsstelle.

Die Wartburg-Sparkasse schließt in einer Mitteilung nicht aus, dass aufgrund aktueller Entwicklungen in der Corona-Sache lokale Einschränkungen in den nächsten Wochen eintreten könnten.