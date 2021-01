Tragödie in Lauchrödens alter Kaserne

Lauchröden. Ganz still ist es am Montagmittag auf dem Grundstück der alten Kaserne zwischen Lauchröden und Unterellen. Beide Dörfer gehören zur Einheitsgemeinde Gerstungen. Wenige Stunden zuvor am frühen Sonntagabend herrschte dort Hochbetrieb, löschten Feuerwehrkräfte aus den umliegenden Ortschaften in dem dortigen Mehrfamilienwohnhaus einen Brand.

Bei dem Feuer kam es zu einer Tragödie. Ein wenige Tage alter Säugling kam ums Leben. Das Feuer, so viel ist sicher, ist am späten Nachmittag in einem der Zimmer ausgebrochen.

Erste Einsatzkräfte wurden um 17.33 Uhr alarmiert. Ein junger Mann der Feuerwehr Unterellen soll einen Schock erlitten haben, als ihm Mieter des Hauses den Säugling in die Arme gaben. Er musste vom Kriseninterventionsteam betreut werden.

Wie es zu dem Ausbruch des Feuers kam, dazu wollte die Landespolizeiinspektion Gotha noch keine Angaben machen. Die Brandursachenermittler waren am Montag bis 13.30 Uhr vor Ort. Aufgrund der Tragik des Ereignisses wolle man zunächst intensiv ermitteln, ehe weitere Aussagen getroffen würden, sagte Polizeisprecherin Franziska Rook auf Anfrage.

Nach Informationen unserer Zeitung könnte ein Heizstrahler Auslöser des Brandes gewesen sein. Weitere acht Bewohner des Hauses waren von dem Brand betroffen. Zwei von ihnen, ein 20-jähriger Mann und eine 50 Jahre alte Frau, wurden schwer verletzt. Alle Verletzten, darunter auch die 16-jährige Mutter, wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Ein Ausbreiten der Flammen konnten die Einsatzkräfte der Wehren aus Unterellen, Lauchröden, Gerstungen und Eisenach verhindern. Unterstützt wurden die Helfer auch vom Sanitäts- und Betreuungszug des DRK Eisenach.

Gerstungens Bürgermeisterin Sylvia Hartung (parteilos) informierte sich noch am Abend vor Ort. „Hilfsmaßnahmen sind bisher nicht angelaufen“, berichtete die Bürgermeisterin. Auch aus der Familie selbst habe es noch keinen Hinweis gegeben, ob sie Unterstützung benötigen.

In der früheren Kaserne lebt seit Jahren eine größere Familie, großen Kontakt in das nahe Dorf hat es jedoch kaum gegeben. Auch die Mutter des Säuglings kennt dort niemand.