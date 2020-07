Die Ermittlungen der Polizei dauern an (Symbolfoto).

Eisenach. In Eisenach ist in der Nacht zum Dienstag ein Transporter mit Kot und Fischabfällen beschmiert worden. Es entstand Sachschaden im zweistelligen Bereich.

Transporter in Eisenach mit Kot und Fischabfällen beschmiert

In der Nacht zum Dienstag wurde in der Gothaer Straße in Eisenach ein parkender Transporter mit Fischabfällen und Kot beschmiert. Es entstand Sachschaden im zweistelligen Bereich.

Verdacht gegen 74-Jährige

Laut den Angaben der Polizei würden sich die Ermittlungen derzeit gegen eine 74-jährige Frau aus Eisenach richten. Zu den Umständen und Hintergründen der Tat werde weiter ermittelt.

