Traubeneichen und Winterlinden für das Mihlaer Forstrevier

Mihla. Auszubildende eines bayerischen Unternehmens haben im Mihlaer Forstrevier 120 Bäume gepflanzt. Sie besuchten auch einen örtlichen Holzverarbeiter.

Auszubildende des bundesweit etablierten bayerischen Unternehmens Klöpfer-Holz haben gemeinsam mit ihren Ausbildern sowie Forstleuten vom Forstamt Hainich-Werratal am Donnerstag insgesamt 120 Trauben-Eichen, Winterlinden, Elsbeeren und Hainbuchen gepflanzt. Die fachliche Anleitung hierfür übernahmen Forstwirtschaftsmeister Frank Göbhardt sowie Kai Noßmann, Betriebsassistent und angehender Revierleiter, Forst-Referendar Philipp Hellmann und Stefan Ziezold als Student an der Fachhochschule Erfurt mit dem Berufsziel Revierförster.

Göbhardt erklärte alle Arbeitsgänge, auf die es beim Pflanzen der weniger als ein Meter großen Bäumchen ankommt. Der leichte Regen spielte gut mit, denn die Pflanzlöcher lassen sich mit dem Spaten aus feuchtem Boden besser ausheben.

Pflanzfläche wird kontrolliert und gepflegt

Die etwa 25 Baumpflanzer waren tatkräftig dabei, sodass binnen zwei Stunden die Aktion abgeschlossen war. Die Bäumchen stehen nun in zwei eingezäunten Arealen im Gemeindewald von Amt Creuzburg.

Die Pflanzfläche soll einer regelmäßigen Kontrolle und Pflege unterzogen werden, wozu gegebenenfalls auch die Gras- und Staudenmahd gehört. Fachleute nennen dies Kulturpflege. Der Zaun dient dazu, Wildverbiss zu vermeiden.

Besonderer Dank gilt der Klöpfer-Holz GmbH, die die Bäumchen spendete. Zu deren Anliegen gehört es, ihren Azubis nahezubringen, woher das zu verarbeitende Holz kommt, welche Hölzer wofür geeignet sind und wie eine nachhaltige Waldnutzung möglichst klimaneutral funktioniert. Von vielen Förstern werden die oben genannten einheimischen Arten immerhin als so klimarobust eingestuft, dass sie dem Treibhauseffekt zum Trotz gute Chancen haben, sich als Zukunftsbäume in einem Dauerwald zu entwickeln. Besonders gelitten hat die Rotbuche, von der viele Exemplare, deren Wurzeln nicht mehr an das abgesenkte Grundwasser kamen, von der Krone her dürr wurden und abstarben. Somit ging es der Rotbuche, dem Charakterbaum, der das Alleinstellungsmerkmal des Nationalparks Hainich mitprägt, auf den ausgetrockneten Böden kaum besser als der Fichte und der Esche.

Die Azubis absolvierten am Mittwoch einen Workshop mit Waldführung. Ein gesunder Wald besteht aus der Krautschicht, Strauchschicht und Baumschicht; letztere bildet das Kronendach. Am Donnerstag ist die Firma Pollmeier in Creuzburg besucht worden.