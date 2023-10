Blick in die Paul-Gerhardt-Kirche in der Graf-Keller-Straße. Sie kann vorübergehend für Trauerfeiern genutzt werden.

Trauerfeiern in der Eisenacher Paul-Gerhardt-Kirche, während Friedhofskapelle restauriert wird

Eisenach. Für Trauerfeiern in Eisenach steht die Paul-Gerhardt-Kirche zur Verfügung. Die Friedhofskapelle ist wegen Restaurierung geschlossen.

Für Trauerfeiern steht vorübergehend die Paul-Gerhardt-Kirche anstelle der Eisenacher Friedhofskapelle zur Verfügung. Das teilt die Stadtverwaltung Eisenach mit. Eine entsprechende Nutzung ist zwischen der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Eisenach und der Stadt Eisenach vereinbart worden.

Ab sofort kann die Paul-Gerhardt-Kirche immer freitags für Trauerfeiern genutzt werden. Die Terminvergabe erfolgt weiter in Absprache zwischen den jeweiligen Bestattungsunternehmen und der Friedhofsverwaltung.

Die Paul-Gerhardt-Kirche befindet sich in der Graf-Keller-Straße 5 in unmittelbarer Nähe des Hauptfriedhofes, sodass Trauerfeiern mit anschließenden Beisetzungen möglich sind. Die Kirche bietet Platz für bis zu 120 Trauergäste. Sie dient als Ausweichquartier, so lange die Friedhofskapelle auf dem Hauptfriedhof wegen des nächsten Abschnitts der Restaurierung geschlossen ist. Das wird voraussichtlich bis Ende des Jahres der Fall sein.

„Mit der Nutzung der Paul-Gerhardt-Kirche können wir trotz Schließung der Kapelle den Angehörigen ein Angebot machen, Trauerfeiern in würdevoller Atmosphäre und in unmittelbarer Nähe zum Hauptfriedhof abzuhalten“, betont Bürgermeister Christoph Ihling (CDU). Er dankt der Kirchengemeinde Eisenach für die Zusammenarbeit.