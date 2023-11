Traurige Nachricht aus Berka/Werras Kirche

Die in der Sanierung befindliche Sterzing-Orgel in der Kirche Berka/Werra.

Berka/Werra. Aus der Not eine Tugend muss Pfarrer André Krauß für die Einweihung der bedeutenden Stertzing-Orgel in der Kirche in Berka/Werra machen.

Die für den 1. Advent beworbene Wiedereinweihung der Stertzing-Orgel in Berka/Werra findet nicht statt. Aufgrund einer Krankheitswelle ist die Fertigstellung der Orgel so in Verzug geraten, dass der Einweihungstermin und somit die Festwoche mit ihren Konzerten verschoben werden müssen. „Auch wenn sich der Einbau und die Fertigstellung lediglich um eine Woche verschieben, ist es nicht möglich, die aufwendig geplante Festwoche mit ihren Konzerten, die mit namhaften Künstler besetzt waren, kurzfristig umzuverlegen“, teilt Pfarrer André Krauß mit.

Die Wiedereinweihung der Berkaer Orgel werde nun am 2. Advent mit einem Festgottesdienst und einem Konzert gefeiert. Es bestehe die Möglichkeit, die Orgel zu besichtigen und von Orgelbaumeister Christoph Schindler und Organist Matthias Scheer im Detail vorgeführt zu bekommen.

Einstmals größte Orgel Thüringens

Die Berkaer Stertzing-Orgel ist ein einzigartiges barockes Musikinstrument der Thüringer Orgelbaugeschichte. Sie wurde 1697/98 vom Orgelbauer Georg Christoph Stertzing (1660-1717) eingebaut. Dieser war mit dem Eisenacher Organisten, Komponisten und Orgelsachkundigen Johann Christoph Bach befreundet und hat mit dessen Expertise ab 1696 die damalig größte Orgel Thüringens in der Eisenacher Georgenkirche installiert.

Johann Christoph Bach war verantwortlich für die Orgeln der Region, sodass davon auszugehen ist, dass er auch an der Konzeption der Berkaer Orgel Anteil hat. Sie ist das älteste erhaltene Instrument Stertzings, wurde in den letzten beiden Jahren restauriert und verfügt über 70 Prozent originalen Pfeifenbestand.