Treffen von Vereinen und Selbsthilfegruppen im Rathaus

Zu Stollen und Kuchen hatte Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) Vereine und Selbsthilfegruppen der Behindertenhilfe in das Eisenacher Rathaus eingeladen. Gemeinsam mit Sozialdezernent Ingo Wachtmeister (SPD) begrüßte sie die Gäste: „Es ist schön, Sie in dieser Runde zu treffen und sich zu besinnen, wie wichtig das gemeinsame Miteinander ist.“ Neu in der Runde war Dennis Petschner, der Beauftragte für Menschen mit Behinderung in Eisenach. „Ich freue mich, Sie kennenzulernen und ganz besonders freue ich mich auf die neue Aufgabe. Sie können mich bei Fragen und Problemen jederzeit gerne kontaktieren“, stellte sich Dennis Petschner vor.

Die Oberbürgermeisterin würdigte bei dem Treffen das „großartige Engagement“ der Vereine und Selbsthilfegruppen und betonte nochmals die wichtige Arbeit im Ehrenamt. Besonders bedankte sie sich bei Erika Hermanns und Uta Lapp, die in den vergangenen zwei Jahren, in denen die Stelle des Beauftragten für Menschen mit Behinderung unbesetzt war, die Treffen der Vereine und Selbsthilfegruppen fortgeführt und eine beratende Funktion übernommen haben. Die langjährige Behindertenbeauftragte der Stadt Eisenach, Petra Braun, hatte Ende 2017 das Ehrenamt aus beruflichen und privaten Gründen aufgegeben. Sie war später für ihr besonderes Engagement mit dem Ehrenbrief des Freistaates Thüringen ausgezeichnet worden.

Die Anwesenden berichteten über ihre Arbeit in diesem Jahr und geplante Projekte. In allen Vereinen und Selbsthilfegruppen mangelt es an Nachwuchs. Das bereitet große Sorgen macht, ist aber nur einer von vielen besprochenen Punkten. Zudem wurden gemeinsam Termine für das kommende Jahr vereinbart und eine Veranstaltung, bei der sich die Vereine und Selbsthilfegruppen der Behindertenhilfe öffentlichkeitswirksam vorstellen wollen. Die Teilnehmer empfanden das Treffen als regen Austausch. Außerdem sind vielfach neue Kontakte geknüpft worden.

Dennis Petschner überreichte zum Abschluss an jeden Anwesenden einen Eisenach-Gutschein, während Katja Wolf an jeden Verein eine Spende in Höhe von 50 Euro übergeben hat.