Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Treffurt hofft auf Millionen für Sanierungsprojekte

Um viele seiner Sanierungsprojekte in der Kernstadt sowie in den Stadtteilen auf den Weg zu bringen, hat der Stadtrat in seiner Sitzung am Montagabend das Okay gegeben, dass die Verwaltung weitere Anträge auf Fördermittel aus zwei Bund-Länder-Finanzierungsprogrammen stellen kann. Einhellig stimmten die Ratsmitglieder für eine Beantragung der Millionenzuschüsse, so unter anderem für die Fortführung der Vitalisierung von Mainzer Hof und Hessischem Hof.

Das Bauprojekt Fahrradhotel im historischen Gebäude Schwebdaer Hof aus dem Jahr 1601 in der Ziddelstraße 17a in Treffurt. Rechts in der 17 b entstand ein Neubau mit sechs altersgerechten Wohnungen. Foto: Norman Meißner

1,2 Millionen Euro erhofft sich die Stadt vom Fördermittelgeber, um die Sicherung von Gesindehaus und Scheune am Mainzer Hof umsetzen zu können, rund 300.000 Euro sollen für die Sicherung der Statik des Hessischen Hofs fließen.

Bürgermeister Michael Reinz (Bürger für Bürger) verwies zur Ratssitzung am Montag darauf, dass es für das Programm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Sicherung“ eine 100-prozentige Förderung gibt, sofern die Beantragung erfolgreich ist. Aus dem Bund-Länder-Programm „Lebendige Zentren“ sind für die Fortführung der Sanierung im Altstadtgebiet von Treffurt 1,7 Millionen Euro beantragt. Rund eine Million Euro sind dabei unter anderem für den Bau von neuen Gehwegen und für neuen Straßenbelag in der kleinen Wolfstraße, Torstraße sowie für die Sanierung der Stadtmauer hinter der katholischen Kirche gedacht.

Bei den Straßenbauprojekten handelt es sich ohnehin um Gemeinschaftsmaßnahmen mit dem Trink- und Abwasserverband Eisenach-Erbstromtal. Ein weiterer Teil soll für die Fertigstellung des Radhotels in der Ziddelstraße und die dortigen Außenanlagen verwendet werden. Hier müsste die Stadt bei einer positiven Förderzusage 20 Prozent aus dem eigenen Etat beisteuern.

Über das gleiche Programm sollen in Großburschla neue Gehwege und die Sanierung der Stadtmauer an der Werrabrücke realisiert werden. 300.000 Euro werden jetzt beantragt. Für Projekte in allen anderen Stadtteilen, wies Michael Reinz hin, seien bereits Anträge gestellt.