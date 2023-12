Treffurt schöpft noch einmal aus dem Vollen

Treffurt Treffurter Stadtrat geht mit einem einstimmig beschlossenen Haushalt 2024 in die Weihnachtspause

Gegenstimmen gab es keine zu den Zahlen und Projekten, die Treffurts Bürgermeister Michael Reinz (parteilos) mit dem Haushaltsplan für das kommende Jahr auf den Tisch des Stadtrates gelegt hatte. Aber die mahnenden Worte, dass es wohl so in den kommenden Jahren nicht weiter gehen wird, bekam der Rathauschef schon mal mitgegeben.

Ja, selbst für 2024 ist sich beispielsweise Ehrenstadtrat Günther Oßwald (Bürger für Bürger) nicht sicher, ob da alles auch so umzusetzen sein wird, wie nun beschlossen. „Ob die erhofften Fördermittel so fließen werden, da mache ich mal ein Fragezeichen, schon wegen der Turbulenzen in Berlin“. Und der Stadtrat müsse sich darüber im Klaren sein, dass wenn etwa die Unterstützung für den geplanten Kauf eines neuen Feuerwehr-Wagens in Ifta nicht kommen, „werden wir uns die Anschaffung nicht leisten können“. Oßwald mahnte zudem an, den Blick auf die Investitionen in die Sporteinrichtungen zu schärfen, auch da werde die Stadt nicht alle leisten können, um jedem Bürger sein Hobby kostenfrei ermöglichen zu können.

Schwierige Prognose für die Finanzlage in den Folgejahren

Dieser Einschätzung für die schwer werdenden Folgejahre schloss sich auch Markus Rippel (CDU) an. Er mahnte eine deutlich bessere Kommunikation aus dem Rathaus zum Stadtrat an. Gerade die Großprojekte müssten, bevor sie mit Zahlen im Haushalt eingestellt würden, konkreter besprochen und priorisiert werden. „Das sind allein im Haushalt 2024 Projekte mit einem Kostenansatz von 1,5 Millionen Euro, die wir gern vorher eingehender besprochen hätten“, so Rippel. Demgegenüber fänden sich beispielsweise nur 20.000 Euro für neue Spielgeräte für die Spielplätze in der gesamten Stadt. „Wer weiß, wie viel ein Spielgerät kostet, weiß auch, dass für die gesamte Stadt recht wenig ist“.

Für die Kleine Wolfstraße ist im Rahmen der Städtebausanierung Geld im Treffurter Haushalt für 2024 eingestellt. Foto: Dirk Bernkopf / Funke Medien Thüringen

Rippel forderte für die CDU ein, dass über Einsparpotenziale für die Zukunft gesprochen wird. Viele Investitionen zögen auch dauerhafte Folgekosten nach sich, die es zu bedenken und besprechen gelte. Dies gelte auch für die Personalkosten. „Der Verwaltungsetat droht uns aus dem Ruder zu laufen. Wir müssen reden, wie wir da Entlastung schaffen können“.

Der Haushalt 2024 fand allerdings, wie schon im Hauptausschuss, ein einstimmiges Votum des Stadtrates. Der Verwaltungsteil des Zahlenwerkes umfasst rund 10,7 Millionen Euro. Rund 2,6 Millionen nimmt die Stadt über Steuern (Grund-, Gewerbe,- Hunde- und Vergnügungssteuern) ein. Vom Land kommen etwa 5,9 Millionen dazu. Hauptausgabeposition sind mit 3,9 Millionen Euro die Personalkosten, wobei allein die Personalkosten im Bereich der städtischen Kitas etwa 1,8 Millionen Euro ausmachen.

Kostendeckung im Friedhofswesen unter Landesdurchschnitt

Für die Kitas sind zudem 477.000 Euro eingeplant, für Bewirtschaftung, Verpflegung und weitere Betriebsausgaben. Die Kitas in Großburschla und Ifta, die sich in freier Trägerschaft befinden, erhalten einen Zuschuss von 635.000 Euro. Den Gesamteinnahmen im Bereich Kitas von 1,8 Millionen Euro stehen, so Bürgermeister Michael Reinz, Gesamtausgaben von 2,9 Millionen Euro gegenüber. „Dies entspricht einem Zuschussbedarf von 1,8 Millionen Euro, also 62,45 Prozent“. Und auch im Friedhofswesen ist der Kostendeckungsgrad mit 45,9 Prozent unter dem Thüringer Landesdurchschnitt. „Wir wollen keine Gebühren erhöhen und halten auch die Hebesätze stabil. Wir müssen es aber im Blick behalten“, so Reinz. Für die Wehren stehen mehrere Unterhaltungsaufgaben im Plan, das gilt auch für die Bürgerhäuser, Sportplätze und Verwaltungsgebäude.

Der investive Teil des Haushaltsplanes sieht Einnahmen und Ausgaben in Höhe von über 5,9 Millionen Euro vor. Wie immer ist die Städtebausanierung ein großer Batzen, mit zum Teil bis 100 Prozent geförderten Projekten, wie der weiteren Sicherung des Hessischen Hofes, die Sanierung der Kleinen Wolfstraße, der Freiraumsanierungs-Planung für den Landratsberg, der Start der Renaturierung des Freibandes Treffurt. Diese Projekte summieren sich am Ende auf knapp 2,1 Millionen Euro, wovon 1,6 Millionen als Fördermittel erhofft sind.

Mit dem Zahlenwerk erwirtschaftet die Stadt im Verwaltungsteil einen Überschuss von 130.000 Euro, der in den Vermögenshaushalt überführt wird. Um aber alle Investitionen finanzieren zu können, ist ein Griff in die Rücklage von rund 2,1 Millionen Euro vorgesehen. Dort blieben dann noch etwa 490.000 Euro übrig. Der Schuldenstand läge am Jahresende 2024 bei etwa zwei Millionen Euro, das macht eine Pro-Kopf-Verschuldung von 350,38 pro Einwohner aus.