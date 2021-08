Treffurter Straßenausbaubeiträge: Für Bilay ist Härtefallregel Gebot der Stunde

Wartburgkreis. Kritik aus Treffurt an der Landesregierung zu Modalitäten bei Straßenausbaubeiträgen relativiert Landtagsabgeordneter Sascha Bilay (Linke)

Dass die Landesregierung bei der Regelung von Straßenausbaubeiträgen keine Härtefallregelung auf die Beine bringen würde, wie in der jüngsten Sitzung des Treffurter Stadtrates kritisch kommentiert wurde, will und kann der Eisenacher Landtagsabgeordnete Sascha Bilay (Linke) so nicht stehen lassen.

„Die Linke hat dazu im Landtag einen Gesetzentwurf eingebracht, der aber vom Koalitionspartner SPD blockiert wird“, sagt Bilay. Georg Maier, Minister für Inneres und Kommunales, sehe keinen Bedarf für eine Härtefallregel. Die hatte vorgesehen, hohe Straßenausbaubeiträge bei 2000 Euro zu kappen. Alles was darüber liegt, soll das Land übernehmen. In Treffurt hatte es gerade mehrere solcher Fälle für Projekte aus der Zeit vor 2019 gegeben. „Das Geld wäre im Haushalt da“, sagt Bilay, kommunalpolitischer Sprecher der Linken im Landtag.

Aus seiner Sicht bräuchte es gar kein neues Gesetz. Das könnte der Minister sogar allein entscheiden. Um die Blockade der SPD zu lösen, brauche es den Druck von der Straße, etwa aus Treffurt und vielen anderen Kommunen, die noch Straßenausbaubeiträge aus früheren Zeiten von Anliegern erheben.

Diese Thematik kann noch mehrere Jahre auf dem Tisch liegen, denn erst vier Jahre nach der Bescheidung ist der Vorgang verjährt. Erst wenn die letzte Rechnung eines Straßenbauprojektes raus und behördlich geprüft ist, setzt (erst) zum jeweiligen Jahresende die Verjährungsfrist ein, gibt Bilay zu bedenken. Es sei durchaus möglich, dass da Straßenbauprojekte noch relevant werden und sind, die für den Bürger vermeintlich schon vor mehr als vier Jahren abgeschlossen sind.

Straßenausbaubeiträge von 5000 bis 10.000 Euro pro Anlieger sind keine Seltenheit. Die Zahlung kann in den meisten Fällen gestundet werden, bleibt für Menschen mit wenig Geld aber dennoch eine hohe Belastung.