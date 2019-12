Treffurt. Wenn musikalisches Vergnügen in finanziellen Nutzen mündet, haben alle profitiert. In Treffurt gelang dies.

Treffurter zeigen sich musikalisch und spendabel

Nach dem Jacken-Festival ist vor dem Jacken-Festival. Und überhaupt hat die größte Musikveranstaltung in Treffurt fast ganzjährig Konjunktur, sei es, weil Pläne geschmiedet und neue Bands gesucht werden, sei es, weil das Jacken auch abseits des Festivalareals etwas zu bieten hat. Dass die Mitstreiter um Oberjacke Marco Jäckle gerade 600 Euro an die Aktion „Hilfe für Anja“ spenden konnten, lag auch am Sportverein Normania, der den Teilbetrag des Festival-Erlöses zu besagter Summe aufstockte. Schon mehrfach unterstützte Jacken die Aktion, die an Leukämie erkrankten Menschen hilft.

Im Treffurter Bürgerhaus waren die Beteiligten einer Benefiz-Veranstaltung in Spendenlaune gewesen. Das Inka Frisch und Christian Giebner vom „Wünschewagen“ des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) aus Jena in Treffurt aufschlugen ist kein Zufall. Hobby-Musiker Matthias Stützer ist ein hauptamtlicher ASB-Retter, hat also den besten Draht dazu. An den „Wünschewagen“ flossen sowohl die Einnahmen des Benefizkonzertes in diesem Jahr als auch 350 Euro Spenden vom letztjährigen Weihnachtskonzert. Dass Yvonne Nachtweih und Matthias Bischoff von der Treffurter Hetek GmbH noch mit einem 2000 Euro-Scheck um die Ecke kamen, war dann aber eine Überraschung. Auch der Hobby-Musikant Bischoff ist im Jacken-Verein engagiert, womit sich der Kreis schloss. Dass Matthias Stützer nicht nur musizieren, sondern auch moderieren kann, ist für Treffurter keine Überraschung. Die Werrastadt hat mehr davon. Der Posaunenchor, der Chor der Grundschule, Maja Rublack (Geige) und Juliaus Müller (Klavier) sind nur einige, die das im Bürgerhaus unter Beweis stellten. Der Kirchenchor und der Männergesangverein ließen sich nicht zweimal bitten und da Ifta neuer Stadtteil ist, sollte von dort auch eine Duftnote kommen. Volker und Astrid Weimer sind im Geiste Neil Youngs hin und wieder gemeinsam unterwegs. Die Stammtischbläser aus Wendehausen, der Schulchor der Regelschule, die Treffurter Gruppen Unsäumbar und Bürban Crazy setzten dem Ereignis die Krone auf.