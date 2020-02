Treffurts Feuerwehr bereitet sich auf den 150. Geburtstag vor

Sebastian Fischer, für den sich die Stimmberechtigten am Freitagabend im voll besetzten Gerätehaus anlässlich der Jahreshauptversammlung des Treffurter Feuerwehrvereins und der Einsatzabteilung als Wahlvorstand entschieden, spricht von einer der schnellsten Wahlen in seiner Amtszeit als Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbands. Im Eilzugtempo und ohne jegliche Gegenstimme entschieden sich die stimmberechtigten Vereinsmitglieder dafür, in den neuen Vereinsvorstand David Büchner (Vorsitzender), Veit Rupprecht (Stellvertreter), Nico Höftmann (Rechnungsprüfer), Ronald Fladung (Unterkassierer), Jennifer Fischer (Schriftführer) sowie Birg Manegold (Vertreter Einsatzabteilung) und Kurt Metzing (Alterskameradschaft) aufzunehmen.

Ehrung der Kameraden aus Spangenberg: Klaus Stöbel, Herbert Gies, Jürgen Schüssler werden von Bürgermeister Michael Reinz und Vereinsvorsitzenden David Büchner (von links) geehrt. Foto: Norman Meißner

„Diese Wahl in Thüringen muss gewiss nicht wieder rückgängig gemacht werden“, kann sich Jürgen Schüssler, Vorsitzender des Feuerwehrvereins aus dem hessischen Spangenberg, mit einem vergnüglichen Schmunzeln einen Seitenhieb auf jüngste Erfurter Wahlmodalitäten nicht verkneifen. Auch Jürgen Schüssler wurde am Freitagabend in Treffurt gewählt – ausgewählt mit seinen Feuerwehrkollegen Herbert Gies und Klaus Stöbel vor die Versammlung zu treten. Aus den Händen des Vereinsvorsitzenden erhält das Trio jeweils die Ehrennadel des Feuerwehrvereins in Bronze. Damit finden die seit vielen Jahren geleisteten Anstrengungen der Kameraden aus Spangenberg für unzählig viele Veranstaltungen der Treffurter Feuerwehr Anerkennung. Aus der seit drei Jahrzehnten währenden Partnerschaft wuchsen viele private Kontakte. „Wir kommen gerne hier her und Treffurt auch gerne zu uns“, sagt Jürgen Schüssler. Er brachte vor zwei Jahren anlässlich des Familientages einen Spaten und einen Bauarbeiterhelm mit nach Treffurt, der heute die Wagenhalle schmückt. Der Gast verbindet die Hoffnung, dass dieser Schmuck bald in der Fachwerkstadt zum Einsatz kommt. Diese Hoffnung nährt Michael Reinz wenig später. „Im März erfolgt der Spatenstich, der Stadtrat hat die Vergaben für den Rohbau bereits beschlossen und in drei, vier Wochen rollen die Bagger an“, spricht der Bürgermeister über den geplanten Neubau des Feuerwehrgerätehauses. Zur nächsten Stadtratssitzung stünden weitere Auftragsvergaben zum Beschluss.

Vereinsvorsitzender David Büchner, Bürgermeister Michael Reinz, Wehrleiter Norbert Zimmer und Landtagsabgeordneter Marcus Malsch (CDU/ von links) bei der Übergabe einer Auszeichnung der CDU-Landtagsfraktion. Foto: Norman Meißner

„Oft sind es immer nur die gleichen Kameraden, die bei Arbeit anwesend sind“, findet der Vereinsvorsitzende in seinem Jahresbericht kritische Worte. So findet der Tatendrang für den Verein von Clemens Richard sowie Susann und Mathias Höftmann in der Versammlung Anerkennung. Michael Ritze darf sich die Ehrennadel des Feuerwehrvereins in Silber anstecken.

„Ich kann mir keinen besseren Stellvertreter vorstellen“, spricht Sebastian Fischer als Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbands über David Büchner, dem er die Ehrennadel des Thüringer Feuerwehrverbandes in Silber überreicht.

„Das Ehrenamt ist heute in einer schwierigen Situation und so danke ich allen für ihren Einsatz umso mehr“, betont Landtagsmitglied Marcus Malsch (CDU), der dabei auch an die geleisteten Stunden der Einsatzabteilung und der Jugendfeuerwehr denkt und eine Ehrenurkunde der CDU-Landtagsfraktion überreicht.

Neue Logos der Treffurter Feuerwehr zum bevorstehenden Jubiläum in diesem Sommer. Foto: Norman Meißner

Wehrleiter Norbert Zimmer beziffert in seinem Jahresbericht die Zahl der Ausbildungsstunden mit 1334, wobei 280 Stunden für Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule und auf Kreisebene hinzuzurechnen sind. Mit 42 Alarmierungen (acht Brände, drei Brandmeldeanlagen und 31 Hilfeleistungen) in 2019 rückte Treffurts Wehr zu zehn Einsätzen mehr aus als im Jahr davor. Mit 928 Einsatzstunden verdoppelt sich die Zahl im Vergleich zu 2018. Darin seien Stunden für die Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft, normale Technikwartung sowie Absicherung von Veranstaltungen noch nicht eingerechnet. „Da kommen nochmal zirka 2000 Stunden zusammen“, verdeutlicht der Wehrleiter. Den der Versammlung beiwohnenden Stadträten legte Norbert Zimmer nahe, doch öfters bei der Feuerwehr vorbeizuschauen, um zu erfahren, warum sich neue Ausrüstungstechnik erforderlich macht.

Mathias Höftmann und Susann Höftmann sowie Clemens Richard erhalten vom Vereinsvorsitzenden David Büchner (von links) eine Anerkennung ihres ehrenamtlichen Engagements für den Verein. Foto: Norman Meißner

Die Jugendwarte Veronika Ratajczak und Nadja Zimmer freuen sich, dass sechs neue Kinder im Vorjahr die Jugendfeuerwehr verstärkten, die damit auf 31 wächst. Überaus veranstaltungsreich war das zurückliegende und wird das laufende Jahr. Ein Organisationskomitee bereitet schon jetzt die Feierlichkeiten für das 150-jährige Jubiläum der Treffurter Wehr am ersten Juniwochenende vor. Eine Fülle attraktiver Veranstaltungen stopfen die Organisatoren in diese drei Wochenend-Jubiläumstage.

Jugendwartin Veronika Ratajczak spricht in ihrem Bericht die Brandschutzerziehung in den Kindertagesstätten der Stadt an. „Leider ist ein Termin pro Gruppe im Jahr mit nur anderthalb Stunden ein viel zu enger Zeitplan, um auf alles genauer eingehen zu können – hier müsste es in Zukunft mehrere Termine geben“, kritisierte sie.