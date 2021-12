In die Sicherung des historischen Gebäudekomplexes „Hessischer Hof“ in Treffurt fließen im bevorstehenden Jahr 150.000 Euro an Städtebaufördermitteln. Stadträtin Michaela Montag (CDU) betrachtet sich die Schäden in dem um das Jahr 1600 errichteten Fachwerkhauses.