Treffurts Wehrführer Norbert Zimmer: „Der Nordkreis wird in letzter Zeit immer mehr ignoriert“

Treffurt. Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Treffurt mit vielen Gästen befreundeter Feuerwehren.

„Wir wurden einfach rausgeschmissen“, donnert Treffurts Wehrführer Norbert Zimmer verärgert in der überaus gut besuchten Jahreshauptversammlung am Freitagabend im Feuerwehrgerätehaus zum Thema Mitarbeit im Einsatzzug. Das Landratsamt löste den Zug zum Jahresende 2021 auf, um ihn gleich wieder neu aufzustellen und zwar im Südkreis. „Der Nordkreis wird in letzter Zeit immer mehr ignoriert – ob im Kat-Schutz oder in der Ausstattung der Stützpunktfeuerwehren“, schwingt in Zimmers Stimme herbe Enttäuschung mit, zumal keine Silbe zur geplanten Umstrukturierung seitens der Verantwortlichen im Kreis mit den Treffurtern fiel.

Für ihn besitzt es keinerlei Anstand, so mit Kameraden umzuspringen, die beflissen im Gefahrgutzug mitarbeiten, über 30 Jahre den Kat-Schutz mit aufbauten und immer aufopfernde Bereitschaft bei allen Einsätzen zeigten. Im Gefahrgutzug erfolgte die Herabstufung des Treffurter Gerätewagens von „Dekon P“ auf „Dekon“. „Ich nehme an, dass es auch hier nicht mehr lange dauern wird, bis wir rausfliegen“, so Zimmers traurige Vorahnung.

Bryan Kanderzki, Michael Höftmann, Alexander Stoll, Veit Rupprecht werden von Wehrführer Norbert Zimmer (von links) für die bestandene Atemschutz-Geräteträger-Ausbildung beglückwünscht. Foto: Norman Meißner

Ferner zeigt sich Treffurts Wehrführer darüber enttäuscht, dass Anträge auf Lehrgänge an der Thüringer Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule seit vielen Jahren immer wieder auf Ablehnung stoßen. Mit Führungskräften ist Treffurts Wehr noch akzeptabel aufgestellt, aber in den nächsten Jahren schwindet die Zahl rapide durch altersbedingtes Ausscheiden. Auch Treffurts Anträge auf technische Lehrgänge erfreuen sich kaum noch einer Genehmigung.

„Es ist nicht zu akzeptieren, dass Kameraden, die tagsüber zu Einsätzen fahren, nicht an den Fahrzeugen Bescheid wissen und es vorkommt, dass in der TLF-Pumpe das Wasser kocht, oder beim Ausrücken nicht alles abgeklemmt wird und die Luftversorgung fast auf dem Hof liegt“, richtet der Wehrführer einen ernsten Blick in die Reihen der Kameraden. Die Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft durch manche Kameraden schwinde rapide, wenn die Arbeitszeit bereits verstrichen ist.

Das Jahr 2022 listet für die 36 Mitglieder der Einsatzabteilung insgesamt 1027 Einsatzstunden auf; im Jahr zuvor liegt diese bei 2443. Für die Wartung der Einsatztechnik kommen in beiden Jahren jeweils rund 2000 Stunden hinzu. Die Treffurter Wehr erreicht im Vorjahr 42 Alarmierungen, wobei Brandeinsätze (10), menschliche Notlagen (5), Türöffnungen (5), Ölspuren (6) und Sturmschäden (3) die häufigsten Gründe zum Ausrücken sind. Der Wehrführer freut sich, dass nach der Corona-Seuche endlich die 30. gemeinsame Osterübung mit der Wanfrieder Wehr stattfand. Er hofft noch auf einen langen Bestand dieser Tradition.

In seinem Bericht legt Norbert Zimmer Treffurts Stadträten nahe, die Feuerwehr häufiger zu besuchen, einerseits zur Wertschätzung der geleisteten Arbeit und andererseits, um zu erfahren, warum immer neue Technik und Ausrüstung nötig ist. „Weiterhin müsste noch ein Anreiz geschaffen werden, um die Feuerwehrleute zu halten“, fordert der Wehrchef, der ergänzt: „Die Kameraden werden immer nur vertröstet.“

Treffurts Bürgermeister Michael Reinz reagiert im Anschluss. „Jeder, der mindestens 40 Ausbildungsstunden erreicht hat, erhält einen Gutschein für die Freibäder in Mihla und Wanfried oder zum Einkaufen im Wert von 40 bis 50 Euro“, sagt der Rathauschef, der dieses Geheimnis ursprünglich erst zur gemeinsamen Jahreshauptversammlung aller Stadtteilwehren am 24. März lüften wollte. Ferner listet er die Investitionen der Stadt Treffurt für die Feuerwehr im zurückliegenden Jahr auf.

Stadtbrandmeister David Büchner sieht einen enormen Sanierungsstau bei vielen Gerätehäusern in den Ortsteilen. Ferner sei ein Plan erarbeitet worden, welche Fahrzeuge in den nächsten Jahren neu beschafft werden müssen. Einen „enormen Rückstau“ an Lehrgängen an der Landesfeuerwehrschule sieht auch er. Die betreffe die Ausbildung von elf Gruppenführern und 16 Truppführern.

Die Aktivitäten des Feuerwehrvereins, der aktuell 104 Mitglieder zählt, lässt David Büchner als Vereinsvorsitzender Revue passieren. Er würdigt die Unterstützung der Kameraden sowie der Stadt für den Bau des Volleyballplatzes, den der Verein letztlich mit 5000 Euro Eigenmittel zu Ende bringen konnte. Ferner geht die Anschaffung einer Kraftstation und Bodenmatten für die sportliche Ausbildung sowie Waschmaschine und Trockner auf das Vereinskonto.

„Ich ziehe den Hut für so viel Treue und Einsatz“, sagt Treffurts Bürgermeister über Kurt Metzing, der für 70 Jahre das Große Brandschutzehrenabzeichen am Band, Stufe 2, erhält