Trinkwasser wird für die meisten Gerstunger teurer

„Wie wollen wir das den Gerstungern plausibel machen? Das gibt eine Welle der Entrüstung.“ So wie Bernd Göpel aus Neustädt dachten einige Mitglieder im Gerstunger Gemeinderat nach der beschlossenen Erhöhung der Trinkwassergebühr. Werkleiter Ulf Frank deutete im selben Atemzug an, dass das noch gar nicht das Ende der Fahnenstange ist, denn für den Bereich Abwasser wird die Preiserhöhung demnächst mindestens so deutlich ausfallen. Auch deshalb hat die Verwaltung zuerst die Trinkwasserkalkulation auf den Tisch gelegt.

2,49 Euro/Kubikmeter kostet das Trinkwasser nun einheitlich in allen Ortsteilen. Dazu ist eine Grundgebühr von 96 Euro pro Jahr fällig. Zum Vergleich: in Gerstungen betrug der Preis bisher 1,81, in Marksuhl 1,90 und in Wolfsburg-Unkeroda 2,12 Euro. Grundgebühren standen zuzüglich mit 96 Euro, 38,52 Euro beziehungsweise 129,10 Euro zu Buche. Nutznießer der ersten gemeinsamen Trinkwassergebührensatzung sind also die Einwohner von Wolfsburg-Unkeroda. Alle anderen legen drauf. Die Satzung gilt vier Jahre.

Konsequenz aus der Gemeindeeingliederung 2018

Die neue Kalkulation ist eine Konsequenz der Eingliederung von Marksuhl und Wolfsburg-Unkeroda nach Gerstungen im Juli 2018. Drei völlig unterschiedliche Strukturen im Trinkwassersektor galt es für den Werkleiter auf einen einheitlichen Nenner zu bringen. Bürgermeisterin Sylvia Hartung (parteilos) appellierte an die Gemeinderatsmitglieder, den betroffenen Bürgern die Hintergründe und Umstände der Preiserhöhung gut zu erklären. Marksuhl habe schließlich auch eine gute Rücklage und ein florierendes Gewerbegebiet mit in die Ehe gebracht. „Wir haben Ja gesagt und wir werden zusammen weiter gehen“, betont Sylvia Hartung. Werkleiter Ulf Frank muss sich da auf die Zunge beißen. Schon Ende 2019 hatte er bei einer Sitzung in Marksuhl erklärt, dass die Rücklagen und Hochzeitsprämie ein Tropfen auf den heißen Stein seien. Gerstungen wäre ohne die Eingemeindung besagter Orte 2026 mit allen Investitionen durch gewesen.

Dass die Bürger für Trinkwasser künftig nicht noch tiefer in die Tasche greifen müssen, ist zu einem Teil auch dem Vertrag der Gemeinde Gerstungen mit dem Konzern Kali + Salz von 2017 zu verdanken. Darin hatte sich K+S verpflichtet, sich an den Investitionen für die Sicherheit des durch die Kaliproduktion gefährdeten Trinkwassers zu beteiligen. Allein 35 Cent pro Kubikmeter subventioniert K+S, dazu kommt die Beteiligung an den Kosten für den anstehenden Bau des Hochbehälters in Gerstungen und zweier Brunnen in Wilhelmsthal und am Josthof.

Trinkwasserpreis rangiert im Mittelfeld im Vergleich mit umliegenden Gemeinden

Unabhängig davon gibt es weiteren Investitionsbedarf, vor allem in Wolfsburg-Unkeroda wo der Zweckverband Horschlitter Mulde dem neuen Aufgabenträger viel Arbeit hinterließ und in Marksuhl, ließ Werkleiter Ulf Frank nicht unerwähnt. In Marksuhl erlaubte es sich die Gemeinde mit Legitimation des Gemeinderates, Investitionen ins Trinkwasser aus dem Gemeindehaushalt, also über Steuern, zu finanzieren und nicht über Gebühren. Für Ulf Frank ein Fall zum Kopfschütteln.

Die Gemeinde Gerstungen muss die Nachlässigkeiten des Zweckverbandes Horschlitter Mulde in Wolfsburg-Unkeroda und die der Gemeinde Marksuhl vor allen in deren Ortsteilen nun nach und nach aufarbeiten. Und das kostet viel Geld. Im Abwasserbereich sind die Dimensionen noch größer. In dieser Sache liegt noch viel Zündstoff, wissen die Protagonisten in Gerstungen.

Mit dem neuen Trinkwasserpreis rangiert Gerstungen im Vergleich zu umliegenden Gemeinden immer noch im Mittelfeld der Vergleichsskala zwischen Eisenach und Heringen. Ein Vier-Personen-Haushalt zahlt demnach bei einem Jahresverbrauch von 30 Kubikmetern Wasser etwa 400 Euro, für den Drei-, Zwei. Ein-Personen-Haushalt sind es laut Beispielrechnung 321, 246 beziehungsweise 171 Euro.