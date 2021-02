Trotz Eiseskälte in Eisenach keine Nachfrage nach Schlafplätzen

Die Caritas in Eisenach bietet an ihrem Standort Friedenstraße 17 eine Tagespflege, das Obdachlosenprojekt und die Eisenacher Tafel an.

Seit dem massiven Temperatursturz am Wochenende meiden die Menschen in Eisenach und Umgebung so gut es geht die Kälte – und das vor allem nachts, wenn das Thermometer zweistellige Minusgrade anzeigt. Für obdachlose Menschen, die kein eigenes Dach über dem Kopf haben und in der Nacht auf der Straße schlafen, kann der Dauerfrost lebensbedrohend sein.