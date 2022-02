Ralf-Peter Fuchs über den Krieg

Am Anfang waren alle Kriege notwendig und gerechtfertigt in den Augen derer, die sie begannen und führten. Am Ende aller Kriege gab es nur noch Schuldige und nicht schuldlos Gebliebene. Am Anfang aller Kriege war jeweils klar, wer die Guten und die Bösen sind. Am Ende aller Kriege konnte die Unterscheidung von Gut und Böse niemanden mehr trösten.

Am Anfang der Kriege glauben fast alle, dass es so schlimm nicht kommen wird. Am Ende der Kriege schämte man sich für diese Naivität.

Am Anfang eines Krieges werden die belächelt, die sagen: „Lasst euch nicht vom Bösen überwinden, sondern überwindet das Böse mit Gutem.“ Am Ende eines Krieges tragen Schulen ihre Namen.

Europa hat ausreichend Kriegserfahrung. Jeder Krieg endete in einem höllischen Desaster. Wie bildungsresistent muss man sein, um der Aggressionskarte noch irgendetwas zuzutrauen.

Man mag unterschiedlicher Meinung im Blick auf Russland sein. Man mag unterschiedlicher Meinung im Blick auf die Ukraine und die Nato sein. Aber in keinem Fall sind Waffen die Lösung.

Es braucht jetzt einen Tsunami des Friedenswillens. Kein Gebet, keine Kerze im Fenster, keine Mail an die Botschafter ist dafür zu klein.

Wer einen bewaffneten Konflikt will, muss spürbar einsam werden. Kein Mensch soll geopfert werden, wenn Politik versagt.

Ralf-Peter Fuchs ist der Superintendent des Kirchenkreises Eisenach-Gerstungen.