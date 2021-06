Turm der Luther-Kirche in Möhra kann saniert werden

Möhra. Am Kirchturm in Möhra, in Luthers Stammort, sind wichtige Reparaturen notwendig. Dafür braucht es finanzielle Zuschüsse.

Die Sanierung des Turmes der Luther-Kirche in Möhra ist in greifbare Nähe gerückt. Wie eine Sprecherin der Stadt Bad Salzungen mitteilte, kann die Kirchturmsanierung über das Denkmalschutzsonderprogramm X der Städtebauförderung finanziell abgesichert werden. „Auch, wenn es äußerlich nicht auf den ersten Blick ersichtlich ist, wird die Sanierung dringend benötigt, wie ein erstelltes Gutachten ergab, in dem erhebliche Mängel festgestellt wurden“, erklärt der 1. Beigeordnete der Stadt Bad Salzungen, Hannes Knott (CDU), zugleich Ortsteilbürgermeister von Möhra. So müssen die Holzkonstruktion, die Schallluken, die Turmhaube, der Schiefer, die Fassade, die Traufenverkleidung, der Dachstuhl der Sakristei und auch die Turmuhr instandgesetzt werden.

Der Bundestagsabgeordnete Christian Hirte (CDU) hatte sich nach Angaben der Stadt Bad Salzungen für die Sanierung der Kirche im Bundestag stark gemacht.

Laut Pfarrer Rudolf Mader wurde die Kirche zuletzt 1983 saniert. „Die jetzige Instandsetzung wird höchste Zeit. Es ist wichtig, dass es einen Ort gibt, an dem Menschen Halt und Trost finden“, erläuterte er. Die Sanierungsarbeiten sollen 2022 realisiert werden. Insgesamt ist das Projekt mit 214.000 Euro Kosten veranschlagt. 80.000 Euro kommen aus dem Städtebau-Topf.