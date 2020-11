Überraschung im Erbstromtal: Schlothauer ist Bürgermeister von Wutha-Farnroda

Die Erbstromtalgemeinde hat seit 19.03 Uhr einen neuen Bürgermeister. Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis heißt der neue Bürgermeister von Wutha-Farnroda Jörg Schlothauer (parteilos).

Er kam auf 1908 Stimmen und damit auf 59,7 Prozent. 21,9 Prozent der Stimmen konnte Ulrike Jary von der CDU auf sich vereinen. Auf Platz 3 kam AfD-Kandidat Klaus Stöber mit 18,3 Prozent.

Überraschendes Ergebnis

Das Ergebnis ist eine kleine Überraschung, in der Gemeinde war man eher von einer Stichwahl ausgegangen. Schlothauer, bisher Beigeordneter und zwischenzeitlich kommissarischer Bürgermeister, konnte in allen drei Wahlbezirken überzeugen. In Schönau holte er 55,9 Prozent der Stimmen, in Mosbach 49,1 Prozent und im Wahllokal Hörselberghalle in Wutha-Farnroda selbst 59,4 Prozent.

Ein Jahr hatte der 57-jährige Jörg Schlothauer als amtierender Bürgermeister für den erkrankten Torsten Gieß (parteilos) die Geschäfte bis September 2020 geführt.

Die Wahlbeteiligung lag bei 61,8 Prozent. 3202 Wählerinnen und Wähler hatten gewählt, darunter 1227 Briefwähler.