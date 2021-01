Überraschungspaket der Eisenacher Stadtbibliothek

Sandra Gürnth ist in der Stadtbibliothek tätig.

Eisenach. Es gibt einen besondere Service für Familien in den vorgezogenen Ferien.

Die Stadtbibliothek Eisenach kann in den auf diese Woche vorgezogenen Winterferien weiter genutzt werden, wenn auch nicht durch den direkten Besuch im Haus, so doch über die kontaktlose Ausleihe. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Viele neue Kinderbücher, Hörspiele, Tonies und Brettspiele würden zur Ausleihe bereit stehen. Wenn Eltern für die Beschäftigung mit den Kindern etwas ausleihen möchte, brauchen sie nur anzurufen oder eine E-Mail mit den Wünschen zu schicken und können bald darauf das fertige Medienpaket an der Eingangstür abholen.

Wer sich noch nicht im Bibliothekskatalog zurechtfindet oder sich inspirieren lassen möchte, vertraut auf das Fachpersonal und lässt sich ein Überraschungspaket zusammenstellen. Alle anderen Nutzer können sich im Online-Katalog der Bibliothek nach Medien umschauen, diese telefonisch oder schriftlich bestellen und abholen. Neu im Bestand sind sogenannte Mobi-Sticks, Hörbücher auf USB-Stick. Die Stadtbibliothek Eisenach ist erreichbar unter Telefon: 03691/ 7349 678 oder auch per E-Mail an: bibliothek@eisenach.de.

Wer sich oder sein Kind ab 7 Jahre neu anmelden möchte, kann sich auf der Internetseite: https://eisenach.bibliotheca-open.de informieren.