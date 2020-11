Überraschungswahlsieg um Rathaussessel

Die Überraschung war um 19.03 Uhr perfekt. Dann lag in der Gemeindeverwaltung das vorläufige amtliche Endergebnis vor. Der neue Bürgermeister der Erbstromtalgemeinde heißt Jörg Schlothauer (parteilos). Er kam auf 1908 Stimmen und damit auf 59,7 Prozent. 21,9 Prozent der Stimmen konnte Ulrike Jary von der CDU auf sich vereinen. Auf Platz 3 kam AfD-Kandidat Klaus Stöber mit 18,3 Prozent.

Jörg Schlothauer konnte in allen drei Stimmbezirken überzeugen. In Schönau (hier wählte neben Schönau, Deubach auch Kahlenberg) holte der 57-Jährige aus Kahlenberg sich 55,9 Prozent der Stimmen, in Mosbach 49,1 Prozent und im größten Wahllokal Hörselberghalle in Wutha-Farnroda noch einmal 59,4 Prozent.

Ein Jahr hatte der 57-Jährige als amtierender Bürgermeister für den erkrankten Torsten Gieß (parteilos) die Geschäfte bis September 2020 geführt. Er ist erster Beigeordneter der Gemeinde. Dass er gleich die absolute Mehrheit holt, war für viele, für ihn wohl auch, in der Erbstromtalgemeinde eine große Überraschung. Alle waren von einem engen Rennen und einer Stichwahl in gut zwei Wochen ausgegangen.

Das ging auch Mitbewerberin Ulrike Jary (CDU) so, die 701 Stimmen der 3202 Wähler auf sich am Ende vereinen konnte. „Über das deutliche Ergebnis bin ich erstaunt“, sagte sie am Sonntagabend nach Auszählung aller Stimmen. Das Entscheidende sei, erklärte die 35-Jährige, dass der AfD-Bewerber nur auf Platz 3 gelandet ist. Sie gratulierte Jörg Schlothauer und äußerte die Hoffnung, dass dieser die Gemeinde in den nächsten Jahren nicht nur verwaltet, sondern auch deren Zukunft gestaltet. Natürlich habe sie sich ein besseres Ergebnis und eine Stichwahl mit Schlothauer gewünscht, meinte die Wirtschaftsjuristin gestern Abend. Für sie sei die Niederlage aber kein Grund die Flinte ins Korn zu werden, betonte die 35-Jährige, die Vorsitzende im Gemeinderat von Wu-tha-Farnroda ist und unlängst als stellvertretende Kreisvorsitzende der neuen CDU Wartburgkreis gewählt wurde. „Der Wahlkampf war eine tolle Erfahrung, die mich weiterbringt“, betonte die Christdemokratin.

Die Wahlbeteiligung lag insgesamt bei 61,8 Prozent. 5182 Wahlberechtigte waren es insgesamt. 3202 Wählerinnen und Wähler hatten am Sonntag gewählt, darunter zählten 1227 Briefwähler.

Am Mittag lag die Wahlbeteiligung noch ohne Briefwähler bei 16 Prozent, gegen 16 Uhr waren 34 Prozent an die Urnen getreten. Vorkommnisse habe es keine gegeben, resümierte Gemeindewahlleiterin Anja Heydrich. Einzig im Wahllokal in der Hörselberghalle seien einmal Desinfektionsmittel und Kugelschreiber knapp geworden, sie konnten aber problemlos nachgeliefert werden. Insgesamt sei die Wahl auch unter den geltenden Hygieneschutzregeln sehr gut gelaufen. In Schönau in der Alten Schule waren alle Wähler vorbildlich mit eigener Maske zum Wählen gegangen. Für den Notfall hatten die Wahlhelfer hier auch noch welche parat.

Der neu gewählte Bürgermeister wie auch der dritte Kandidat Klaus Stöber (AfD) waren am Sonntagabend für eine persönliche Stellungnahme vor Redaktionsschluss nicht zu erreichen.