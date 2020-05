Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Uferstraße in Eisenach gesperrt

Die Uferstraße in Eisenach wird ab 4. bis etwa 20. Mai für den Durchgangsverkehr aufgrund der Sanierung der Fahrbahnoberfläche gesperrt. Betroffen ist der Abschnitt zwischen der Einmündung Sommerstraße (in Richtung Schillerstraße) und dem Haus Uferstraße 34. In dem Bereich musste der Trink- und Abwasserverband (TAV) im Herbst 2019 auf rund 80 Meter Länge Mischwasserkanal und Wasserleitung erneuern. Nun wird die Fahrbahn in Ordnung gebracht.

Die Zufahrt zum städtischen City-Parkhaus sowie zum Bus-Parkplatz in der Uferstraße werden während der Bauzeit gewährleistet. Der Fahrzeugverkehr in östliche Richtung wird von der Uferstraße über Sommerstraße, Goethestraße und Schillerstraße zur Müllerstraße umgeleitet. Von der Schillerstraße aus ist die Uferstraße nur als Sackgasse bis zur Baustelle befahrbar. Es besteht keine Wendemöglichkeit für Lkw.