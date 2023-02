Ukrainische Schüler der Mosewaldschule Eisenach werden am 31. März die Einlaufkinder der ukrainischen Mannschaft Motor Zaporizhzhia sein, wenn sie beim ThSV Eisenach in der 2. Handball-Bundesliga antritt. Im Vorfeld verteilten Richard Schieck und Matthias Beyer-Schubert (rechts) einheitliche Hosen und Shirts, die die Schüler behalten dürfen. In der Mitte Schulleiter Jens Krumbholz.