Umfrage zum kulturellen Leben im Wartburgkreis

Wartburgkreis. Aufruf an Akteure und Interessierte im Wartburgkreis: Was läuft gut? Woran hapert es? Wo werden dringend Impulse gebraucht?

Das Kulturmanagement des Landratsamts in Bad Salzungen startet ab dem 24. April eine Umfrage über das kulturelle Leben im Wartburgkreis und zu der Frage, wie Kulturschaffende selbst dieses Leben und ihre eigenen Aktivitäten wahrnehmen. Kreative Köpfe, Kulturschaffende, Künstler, kulturelle Vereine und ehrenamtliche Akteure seien aufgerufen, sich an der Umfrage zu beteiligen, so die Kulturmanagerin des Kreises, Gloria Dittmar, in einer Pressemitteilung.

Es gehe darum, anhand fachlicher Einschätzungen der Herausforderungen und Möglichkeiten, die Handlungsbedarfe zur Unterstützung der Kulturszene im Wartburgkreis auszumachen. Die erhobenen Daten dienen laut Dittmar als konzeptionelle Grundlagen für die Fortschreibung des Kulturentwicklungskonzepts für die Wartburgregion 2023 bis 2033.

Rückfragen können an Kulturmanagerin Gloria Dittmar unter Tel.: 03695/615109 oder per E-Mail an: kulturmanagement@wartburgkreis.de gerichtet werden.

Akteure und Interessierte können an der Umfrage teilnehmen und ihre Meinung und Beobachtungen bis zum 19. Mai unter folgendem Link abgeben: https://befragung.wartburgkreis.info/Umfrage_WAK/