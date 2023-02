Aufgrund des städtebaulichen Missstandes wurde die Garagenzeile aus mehr als 20 Garagen am Übergang vom Alten Friedhof zum Wald unterhalb des Metilsteins vor einigen Jahren abgerissen. Mit einer parkähnlichen Gestaltung kann das Areal einmal der Naherholung dienen.

Umsatzsteuer und erhöhte Stellplatzmieten treiben Mietzins an

Eisenach. Die Stadt Eisenach passt für 170 Garagen auf kommunalen Grundstücken zum Jahresbeginn die Mietverträge abermals an.

Viele Eisenacher, die in den 1980er Jahren nach damals gültigen DDR-Recht Garagen auf städtischen Grundstücken errichteten und diese bis heute nutzen, fühlen sich weiter benachteiligt gegenüber Garagen-Erbauern aus dem Umland (wir berichteten am 12. Januar 2023). Nachdem sich Mitglieder vom Garagenkomplex „An der Siechenlache“ meldeten, kommen bezüglich der Höhe des seit Jahresbeginn geforderten monatlichen Mietzinses nun auch Klagen seitens der früheren Gebäudebesitzer aus der Garagengemeinschaft „Am Kirschberg“. Während Eisenach monatlich 50 Euro (jährlich 600 Euro) fordert, nimmt das Amt Creuzburg von Betroffenen einheitlich eine Pacht von 180 Euro im Jahr (wir berichteten am 15. Dezember 2022).

Diese Garagen im Komplex „An der Siechenlache“ gehören nach gültigem Recht der Stadt Eisenach. Foto: Norman Meißner

Die Erhöhung der Mieten begründet die Stadtverwaltung einerseits mit der Anpassung an erhöhte Stellplatzmieten in Eisenach und andererseits mit dem Einziehen und Weiterleiten der Umsatzsteuer. Der Gesetzgeber fordert spätestens ab dem Jahr 2025 die Abführung dieser Steuer von Städten und Gemeinden. Eisenach zieht seit dem 1. Januar 2023 die Umsatzsteuer ein, weil entsprechende Verfahrensabläufe innerhalb der Verwaltung bereits eingerichtet wurden, bevor der Bund die Fristverlängerung um zwei Jahre beschloss. Der Stadtrat stimmte diesem Vorgehen im Dezember letzten Jahres zu, um die aufwendige Rückabwicklung der vorbereiteten Maßnahmen zur Steuererhebung zu vermeiden. Spätestens in zwei Jahren hätte diese Einrichtung erneut starten müssen.

Mit den Garagen-Erbauern schloss in den 1980er Jahren der Rat der Stadt bzw. die Kommunale Wohnungsverwaltung Nutzungsverträge, wonach sie eigene Garagen auf städtischem Grund für eine Nutzungsgebühr von jährlich 25 DDR-Mark errichten durften. Dies betrifft 330 Garagen in Eisenach von denen heute noch rund 170 Garagen stehen. Etwa 160 dieser privat gebauten Unterstellplätze wie die Garagenzeile oberhalb des Alten Friedhofs ließ die Stadt in zurückliegenden Jahren abreißen. Vier Garagen übernahm die Stadt zum 1. Januar dieses Jahres neu.

Nach der Vereinigung von Ost und West strebte der Gesetzgeber die Angleichung der rechtlichen Vorschriften, da das Bürgerliche Gesetzbuch die Trennung von Grundstück und Gebäude nur bei einer Erbpacht zulässt. Der Bundestag erlässt entsprechende Gesetze mit langen Übergangsfristen. Das Schuldrechtsanpassungsgesetz (SchuldRAnpG) regelt den Verbleib von Gebäuden auf fremden Boden bei Verträgen vor dem 3. Oktober 1990.

In den zurückliegenden drei Jahrzehnten schloss die Stadt für einige Grundstücke bereits neue Verträge ab oder passte Verträge insbesondere im Hinblick auf die Höhe der Pachtzahlungen an. „Die Verträge wurden damals weiterhin mit Pachtvertrag überschrieben, obwohl es sich rechtlich eigentlich um Mietverträge handelt. Das heißt, dass die bloße Nutzungsmöglichkeit ohne Möglichkeit der Ertragsgewinnung vereinbart worden ist, wie dies bei einem Pachtvertrag der Fall wäre“, teilt die Stadtverwaltung mit.

Ab dem 4. Oktober 2015 konnte Eisenach nach dem SchuldRAnpG bestehende Verträge kündigen, wobei die bisherigen Eigentümer den Besitz an ihren Garagen verlorgen. Seither mieten die ehemaligen Garagenbesitzer die Garagen, was der Rechtslage entspricht.