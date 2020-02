Umweltschutz im Mittelpunkt

Zum zweiten Mal richtete die Oststadtschule in Eisenach ihren Tag der offenen Tür an einem Freitagnachmittag aus. Die Besucherresonanz und Mithilfe der Eltern ist an einem solchen Termin limitiert, aber so verhilft man allen Beteiligten zumindest zu einem freien Samstag. Schüler, Lehrer und Erzieher nutzten die drei Stunden, um den Gästen die Ergebnisse und Erkenntnisse der zurückliegenden Projektwoche vorzustellen. Alle Klassen widmeten sich in dieser Woche einem Thema, das unter der großen Überschrift Klimaschutz stand. Diesbezüglich hat die Schul-Mannschaft einiges vorzuweisen.

Für viele Eltern und Großeltern war es der Tag, um die (Mit)arbeit ihrer Sprösslinge zu bewundern. Auch einige Ehemalige statteten ihrer einstigen Schule einen Besuch ab, was Schulleiterin Kerstin Lüders besonders freute. Zeigt es doch, dass das Kollegium in den vergangenen Jahren wohl vieles richtig gemacht hat. Die Themen, die in den Klassenräumen präsentiert wurden, reichten vom Wetter bis zur internationalen Sklaverei für das Kapital, über Wasser bis zu Müll, fairem Handel, Ressourcenverbrauch und Konsumverhalten. An zahlreichen Stellen bekamen Neugierige den Spiegel vorgehalten oder durften sich selbst bei zum Teil kniffligen Aufgaben versuchen.

Schwierige Aufgabe bei vielen Schülern mit Migrationshintergrund

Das junge Kollegium samt Schulsozialarbeitern und Partnern wie dem Jugendhaus East End und anderen gebe sich in dieser Brennpunktschule viel Mühe, schwört die Schulleiterin. Alle zögen an einem Strang. Die Aufgabe freilich ist in der Gemeinschaftsschule mit hohem Anteil an Mädchen und Jungen mit Migrationshintergrund nicht einfach. Ja, man darf an dieser Schule Kopftuch tragen, und das Sprachengewirr in den Fluren ist deutlich zu hören. Die Schule kämpft auch mit Plakaten gegen Rassismus und Fremdenhass.

Kerstin Lüders und ihr Team sind für die Aufgabe gewappnet, sind zuversichtlich und feiern kleine Erfolge mit Schülern. Doch stoße die Schule auch an ihre Grenzen, etwa wenn Kinder in Elternhäusern fragwürdige politische Anschauungen mit auf den Weg bekommen. „Wir können hier nicht alle umkrempeln“, sagt die Schulleiterin. Man versuche das Beste und greife im Notfall auch radikal durch. Kerstin Lüders spricht Klartext und nennt die Oststadt auch mal einen „verlorenen Stadtteil“, wo die Politik gefragt ist, etwas zu verändern, in die Menschen zu investieren.

Wie man lernt, ein Fahrrad zu reparieren

Der Tag der offenen Tür zeigte, was die Schule für den Stadtteil tun, für den Nachwuchs, der auf das Leben vorbereitet sein will, auch mit dem Wissen, wie man ein Fahrrad repariert oder Schach spielt. Viele gute Aktionen mit dem Blick für tatsächliche Werte in einer Gesellschaft, auf Überfluss und Umweltschutz zeigte der Nachmittag im Ergebnis der Projekte. Ein Rahmenprogramm mit Speis und Trank, Sport und Spiel und Goethe-Gedichten, gelesen von der Neuntklässlerin Leonie Sauerbrei, gab es dazu auch, vom Keller bis unters Dach.

Die Initiative „Sichere Schulwege“ zur Vorlage beim Amt für Ordnung und Verkehr der Stadt, da geht es unter anderem um genügend Sitzplätze in Bussen bei der Schülerbeförderung, wurde am Freitag mit vielen weiteren Unterschriften auf Listen unterstützt.