Unbekannte beschädigen mehrere Fenster eines Hauses – Zeugen gesucht

Unbekannte haben mehrere Fensterscheiben eines Einfamilienhauses in Eisenach beschädigt (Symbolfoto).

Eisenach. Drei Fenster eines Einfamilienhauses haben Unbekannte in Eisenach beschädigt. Eine Scheibe war besonders wertvoll.

Unbekannte haben an einem Einfamilienhaus in der Johannes-Falk-Straße in Eisenach drei Fenster beschädigt, darunter eine hochwertige Bleiglasscheibe. Die Schadenshöhe beläuft sich laut Polizei auf etwa 1500 Euro.

Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitag, 07.05.2021, 13 Uhr, und Samstag, 08.05.2021, 10 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Eisenach unter Telefon 03691-261124 entgegen.

