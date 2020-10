Eisenach. Diebe sind in eine Gaststätte in Eisenach eingebrochen. Sie brachen den Tresor auf und stahlen eine höhere Geldsumme.

Unbekannte knacken Tresor in Eisenacher Gaststätte

Ein oder mehrere Unbekannte haben sich in der Nacht auf Sonntag zwischen 2.15 Uhr und 3 Uhr Zutritt zu einer Gaststätte in der Georgenstraße in Eisenach verschafft.

Nach Polizeiangaben entdeckte eine Zeugin den Einbruch am Sonntagmorgen und informierte die Polizei.

Nach bisherigen Erkenntnissen öffneten der oder die Täter gewaltsam den Tresor, nachdem sie in das Lokal gelangt waren. Anschließend entwendeten sie eine höhere Geldsumme und flüchteten vom Tatort.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Personen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 zu melden.

