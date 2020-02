Eisenach: Unbekannte sprengen Geldautomaten der Postbank

Die Schulklingel der Georgenschule hatte noch nicht mal zur ersten Stunde geläutet, da flatterte das rot-weiße Absperrband der Polizei schon auf dem benachbarten Telemann-Platz. Weiträumig hatten Beamte Platz und Abstellflächen vor der Hauptpost abgeriegelt, in den frühen Morgenstunden durften weder Fußgänger noch Autofahrer die Untere Predigergasse passieren.

In der Nacht zu Montag haben Unbekannte im Vorraum, der zur Filiale der Postbank führt, den dortigen Geldautomaten gesprengt. Die Wucht der Detonation war so stark, dass die Eingangstür aus Glas zerborsten ist. Gegen 3 Uhr in der Nacht war die Polizei von einem Sicherheitsdienst über den Überfall informiert worden, berichtete am Montag Polizeisprecherin Alexandra Hoodt. Im weiteren Verlauf der Nahbereichsfahndung war noch in der Nacht ein Hubschrauber eingesetzt worden, in der Hoffnung die Räuber zu finden. Hinweise zu den möglichen Tätern gibt es bisher nicht, so Hoodt weiter.

Am frühen Vormittag sichteten Mitarbeiter der Kriminaltechnik der Landespolizeiinspektion Gotha den Tatort, zunächst interessierten sich die Beamten vor allem für den hinteren Bereich des Postgebäudes. Ob die Täter möglicherweise über den Hinterhof ins Gebäude gelangten, dazu wollte die Polizei am gestrigen Montag noch keine Angaben machen. Die Spurensicherung war im hinteren Teil ebenso wie im Vorraum im Einsatz. Zeitgleich wurden Anlieger der umliegenden Wohnhäuser am Pfarrberg und in den benachbarten Straßen befragt, inwiefern sie Beobachtungen gemacht oder auch in der Nacht etwas von der Detonation gehört haben. Mit was die Räuber den Geldautomaten sprengten, blieb gestern ebenso unklar wie der Umstand, ob sie tatsächlich so erfolgreich waren, dass sie Geld entwenden konnten.

Bankgeschäfte auch in Nord und am Petersberg möglich

Nach ersten Informationen sind die Täter aber nur im Vorraum aktiv gewesen. Der Geldautomat sei komplett zerstört worden, erklärte Iris Laduch, eine Sprecherin der Postbank, gegenüber unserer Zeitung. Zur Höhe möglicherweise entwendeter Geldbeträge sowie zur Höhe der Sachschäden, die die Räuber bei ihrem Überfall verursachten, konnte sie am Montagnachmittag noch keine Angaben machen. Im Verlaufe des Montags seien die Schäden zunächst auch durch den eigenen Havariemanager begutachtet worden.

Aufgrund der Tatortarbeit musste die Filiale gestern geschlossen bleiben. Ob sie am Dienstag wieder ihren regulären Betrieb aufnehmen kann, konnte Laduch gestern noch nicht sagen. Am Montagmorgen hatten viele Kunden vor dem Eingang gestanden, die Polizei erlaubte aber nur, dass frankierte Briefe in den Briefkasten geworfen werden konnten. Nicht jeder Kunde hatte dafür Verständnis, viele hatten Geld überweisen und abheben wollen. Die Postbank-Sprecherin verwies auf andere Partneragenturen in Eisenach, in der Rudloff-Straße sowie am Nordplatz. Dort seien alle Standarddienstleistungen abrufbar, erklärte sie. Das schließe Postdienstleistungen ebenso ein wie Bankgeschäfte, zum Beispiel Überweisungen. Zudem gebe es in vielen Supermärkten die Möglichkeit, bei einem Einkauf ab einem bestimmten Warenwert Geld abzuheben.

Zuletzt hatte es Geldautomatensprengungen in Nesse-Apfelstädt im Landkreis Gotha, in Erfurt sowie in Rentwertshausen bei Meiningen gegeben.