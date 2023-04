Unbekannte stahlen in Eisenach einen Gartenzwerg aus einer Laube (Symbolbild).

Unbekannte stehlen Gartenzwerg in Eisenach

Eisenach. Unbekannte Täter stahlen zwischen Montag und Dienstag in Eisenach einen Gartenzwerg aus einer Laube. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte Täter sind zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 9.30 Uhr, gewaltsam in eine Gartenlaube eines Kleingartenvereins in der Stedtfelder Straße in Eisenach eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, brachen die Täter die Eingangstür auf und durchwühlten dann die Laube. Ein Gartenzwerg wurde entwendet.

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter Telefon: 03691 / 2611 24 entgegen.

