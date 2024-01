Unbekannte zerstören Zigarettenautomaten in Eisenach

Eisenach In Eisenach ist ein Zigarettenautomat zerstört worden. Auch angrenzende Häuser wurden beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Dienstagmorgen gegen 5.10 Uhr haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Alexanderstraße in Eisenach zerstört. Der entstandene Sachschaden am Automaten sowie an angrenzenden Häusern wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0000808/2024) entgegen.

