Unbekannte zünden Auto an - Polizei ermittelt

Bereits in der Nacht von Sonntag zu Montag wurde in Dankmarshausen im Wartburgkreis in der Berkaer Straße ein Auto durch einen oder mehrere Unbekannte vorsätzlich in Brand gesetzt. Wie die Polizei am Mittwoch informierte, habe die Feuerwehr den Brand gelöscht, am Fahrzeug sei jedoch wirtschaftlicher Totalschaden entstanden.

Die Kriminalpolizei Eisenach hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die im genannten Zeitraum Personen- oder Fahrzeugbewegungen in der Berkaer Straße wahrgenommen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03621-781424 oder 03691-261124 entgegen.