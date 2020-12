Unbekannter Mann überfällt 19-Jährige in Eisenach

Ein Unbekannter hat am Donnerstagabend an einer Bankfiliale am Karlsplatz in Eisenach versucht, einer 19-Jährigen die Handtasche zu entreißen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der Täter gegen 19.10 Uhr von hinten an die junge Frau herangetreten und hatte nach ihrer Handtasche gegriffen. Der Versuch, diese wegzureißen, scheiterte jedoch. Anschließend flüchtete der Mann in Richtung Bahnhof. Die 19-Jährige blieb unverletzt.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: circa 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur; er trug eine schwarze Jacke, eine helle Jeans, einen Mundschutz und eine schwarze Kapuze auf dem Kopf. Die Polizei Eisenach bittet um Hinweise unter Telefon: 03691/261124 (Bezugsnummer 0291689/2020).