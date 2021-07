In Eisenach hat es an einer Kreuzung mit Kreisverkehr einen Unfall zwischen einem Auto und einem Fahrrad gegeben. (Symbolbild)

Unfall im Kreisverkehr in Eisenach – Radfahrer muss ins Krankenhaus

Eisenach. Ein 53 Jahre alter Radfahrer ist bei einem Unfall in Eisenach verletzt worden. Der Mann kam anschließend ins Krankenhaus.

Am späten Donnerstagnachmittag ereignete sich in der Bahnhofsstraße in Eisenach ein Verkehrsunfall, bei dem ein 53-jähriger Radfahrer verletzt wurde. Wie die Polizei informiert, kam es hier im Kreisverkehr zur Kollision zwischen mit einem Auto, das von einem 74-Jährigen gefahren wurde. Zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes soll der Fahrradfahrer bereits im Kreisverkehr gewesen sein.

Der 53-Jährige kam mit seinem Rad zu Fall musste aufgrund seiner Verletzungen im Anschluss im Krankenhaus medizinisch versorgt werden.