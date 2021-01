Unfall mit Fahrzeug des Winterdienstes bei Krauthausen

Thomas Neitzel aus der Domstraße in Eisenach musste sich erstmal einen Schneeschieber ausborgen, denn in den letzten Wintern hatte er keinen benötigt. Er wohnt erst seit zwei Jahren in der Stadt.

Eisenach. Ein weiterer Glätteunfall ereignet sich auf der Autobahn. Straßen und Gehwege müssen am Dienstag mehrfach geräumt werden.

Sieben Zentimeter Neuschnee sind in der Nacht zum Dienstag gefallen. „Das ist für Eisenach nicht alltäglich“, sagt der Wetterfrosch unserer Zeitung, Eberhard Dachsel. Schnee und Glätte sorgten für Probleme im Straßenverkehr. Auf der Autobahn 4 zwischen Eisenach-West und Herleshausen rutschte am Dienstag gegen 4.30 Uhr ein Laster in die Mittelleitplanke und blieb dann quer zur Fahrbahn stehen. Ein weiterer Lkw-Fahrer konnte stoppen. Doch ein dritter Lkw kollidierte mit dem quer stehenden Sattelzug. Verletzt wurde niemand. Der Schaden beträgt 30.000 Euro. Die Autobahn war zwei Stunden gesperrt. Auf der Straße bei Krauthausen ist ein VW Tiguan mit einem Winterdienstfahrzeug kollidiert, das bei der Ausfahrt aus dem Gewerbegebiet Deubachshof auf abschüssiger und glatter Straße ins Rutschen geraten war. Der Unfall ereignete sich 6.45 Uhr. Es gab keine Verletzten. Die Rede ist von 3000 Euro Schaden.

Der Eisenacher Winterdienst war seit 4 Uhr mit 33 Mitarbeitern der Stadt und unterstützt von Dienstleistern im Einsatz. Probleme bereitete der anhaltenden Schneefall, so dass Straßen und Gehwege mehrfach geräumt und gestreut werden mussten. „Derzeit sind wir bemüht, den Winterdienst auch auf den nicht im regulären Tourenplan enthaltenen Nebenstrecken zu erledigen“, hieß es am Nachmittag aus dem Rathaus. Auf den Kreisstraßen war der Winterdienst ab 3 Uhr mit sechs Mitarbeitern mit Schiebeschild und Streugerät unterwegs, so die Antwort aus dem Landratsamt. Probleme habe es keine gegeben.

Ferienkinder und Wintersportler freuen sich über den Schnee. Die Loipen auf der Storchswiese und im Technikgarten in Ruhla sind seit Dienstag frisch präpariert, ebenso der Ruhlaer Abschnitt des Rennsteigs plus Zubringer. Beliebt ist das Rodeln auf dem von 17 bis 20 Uhr beleuchteten Rodelhang an der Alten Ruhl und das Langlaufen im beleuchteten Technikgarten mit seiner 1,5 Kilometer-Runde.