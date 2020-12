Unfall mit über 2 Promille auf der B19 bei Eisenach

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 19 ist ein 53-jährige Autofahrerin am Donnerstagabend nahe Eisenach verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, war die Frau gegen 20.15 Uhr in Richtung Wilhelmsthal unterwegs, als sie nach rechts von der Fahrbahn abkam, die Leitplanke touchierte und anschließend nach links schleuderte, wo sie mit einem Leitpfosten kollidierte.

Die 53-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu, an ihrem Opel entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Der Schaden an Leitplanke und Leitpfosten beläuft sich laut Polizei auf etwa 250 Euro.

Ein bei der Frau durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,2 Promille. Sie wurde zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht, wo auch eine Blutentnahme erfolgte.

