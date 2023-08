Unfall nach illegalem Autorennen in Eisenach: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Eisenach In Eisenach haben sich zweit Autofahrer vermutlich ein illegales Autorennen geliefert. Dieses endete mit einem Unfall. Ein Mann wurde verletzt.

Am Freitagnachmittag gegen 15.45 Uhr wurde die Polizei über einen Verkehrsunfall am Ende der alten Autobahn, in Richtung Wutha-Farnroda informiert.

Im Bereich des Kreisels war ein Mann mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben gelandet. Es habe sich herausgestellt, dass sich der Fahrer des weißen VW Golf vermutlich zuvor ein Autorennen mit einem schwarzen Pkw Audi Kombi geliefert hatte. Im Bereich des Kreisels habe er dann aufgrund der hohen Geschwindigkeit die Kontrolle verloren. Der 28-Jährige erlitt leichte Verletzungen, am Pkw entstand Totalschaden. Wie die Polizei weiter mitteilte, setzte der Fahrer des Audi seine Fahrt fort.

Die Polizei sucht Zeugen, denen die beiden Pkw aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Bezugsnummer 0202550/2023 entgegen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.