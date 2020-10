Unterellen wird nun mit Erdgas beliefert

Nun hat das Buddeln ein Ende, sind die technischen Voraussetzungen geschaffen, dass auch Unterellen mit Erdgas beliefert werden kann. Mehr als sieben Kilometer Versorgungsleitung wurden von Förtha aus verlegt. Die Ohra-Energie GmbH hatte 2018 mit den Arbeiten begonnen, um Unterellen an das Erdgasnetz anzuschließen. 60 bis 70 Prozent der Haushalte will das Unternehmen versorgen, schließlich soll sich die Investition auch rechnen. Abgeschrieben ist sie erst in Jahrzehnten.

Wie der Energiemix in Deutschland 2050 aussieht, bleibt trotz aller politischer Willensbekundungen eine Prophezeiung. Thomas Leipner vom Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches glaubt nicht, dass Strom den Energiebedarf vollständig abdecken wird. Derzeit liegt sein Anteil bei 20 Prozent. „Grünes Gas“, sagte Leipner am Donnerstag beim symbolischen Entzünden der Erdgasfackel in Unterellen, behalte in jedem Fall seine Bedeutung, unabhängig des geplanten Endes fossiler Brennstoffe bei der Energiegewinnung.

Gerstunger Eigenbetrieb baut parallel Wasser-/Abwasserleitungen

Vor der Ohra-Energie-Investition hatte es in Unterellen nur vereinzelt Flüssiggas-Versorgungsanlagen gegeben und kleine Inselnetze. Die Grundsteine dazu wurden meist kurz nach der Wende gelegt. Nun liegt Erdgas an.

Einzelne Baubereiche wurden mit dem Gerstunger Gemeindewerk betrieben, wo parallel Wasser-/Abwasserleitungen verlegt wurden. 2019 wurden in der Friedensteinstraße in Oberellen erste Hausanschlüsse realisiert.

Am 1. Oktober erfolgte die Verbindung der Erdgasleitungen von Oberellen nach Unterellen, in diesem Zusammenhang die Umstellung der ersten Teilnetze in Unterellen von Flüssig- auf Erdgas. Im ersten Schritt werden 22 Netzanschlüsse umgestellt. Mit weiteren Netzverdichtungsinitiativen in den nächsten ein bis zwei Jahren sollen bis zu 100 Erdgasnetzanschlüsse in Oberellen und Unterellen verfügbar sein. Der weitere Ausbau sowie die Verdichtung erfolgt 2022.

Mit dem Gleichstromtrassen-Projekt Südlink wurde die Ohr- Energie bei ihrem Vorhaben in Ober- und Unterellen bisher nicht konfrontiert. Weil die Region mit Lauchröden aber im Planungskorridor für den Südlink liegt, schließt Geschäftsführer Michael Fischer nicht aus, dass die Bundesnetzagentur und ihre Dienstleister im Zuge des Südlinks-Baus an die Tür klopfen. Es wäre nicht das erste Mal, sagt Fischer, dass das Energieunternehmen mit Sitz in Fröttstedt Leitungen umverlegen muss. Erst unlängst sei das im Zuge der Hochwasserschutz-Maßnahmen entlang der Hörsel/Nesse in Eisenach passiert. Das Geografische Informationssystem gibt Auskunft darüber, wo welche Leitungen in der Erde liegen.

Der Arbeitspreis pro Kilowattstunde liegt für Verbraucher im kleinen und mittleren Bereich (etwa 5000 Kilowattstunden im Jahr) derzeit zwischen 5,84 bis 11,74 Cent. Hinzu kommt ein Grundpreis von etwa 15 Euro/Monat. Zum Vergleich: bei den Eisenacher Versorgungsbetrieben kostet die Kilowattstunde Strom derzeit um die 30 Cent, der Grundpreis etwa zehn Euro im Monat. Die Rechnung ist aber nicht so einfach. Allein im Gasbereich bietet Ohra-Energie fünf verschiedene Tarife an.