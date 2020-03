Gerhard Schneider ist Leiter des Kreisverbandes Eisenach des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft und bittet um Vorschläge für den Unternehmer des Jahres 2020 in Eisenach und im Wartburgkreis.

Eisenach. Für den Unternehmer des Jahres 2020 in Eisenach und im Wartburgkreis werden Vorschläge gesucht.

Unternehmer des Jahres im Wartburgkreis und Eisenach gesucht

Der Kreisverband des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft (BVMW) ehrt zum 21. Mal erfolgreiche Mittelständler. „Wir wollen unternehmerisches Engagement in Wirtschaft und Gesellschaft würdigen“, beschreibt Gerhard Schneider, Leiter des BVMW-Kreisverbandes, die Ziele des Wettbewerbs.

Für den Preis können Unternehmerinnen und Unternehmer aus dem Wartburgkreis und der Stadt Eisenach vorgeschlagen werden, die einen beispielgebenden unternehmerischen Erfolg aufweisen. Außerdem sollten sie sich außerhalb ihres Unternehmens in ihrer Stadt beziehungsweise Gemeinde in vorbildlicher Weise engagieren.

Kommunalpolitiker wie Bürgermeister und Landräte können Vorschläge einreichen, ebenso Behörden, Verwaltungen, Organisationen, Banken oder regionale Kammern und Verbände oder Mitarbeiter von Unternehmen. Eine unabhängige Jury aus Vertretern der kommunalen Verwaltung, Vorstände der Banken, Medien und Unternehmer entscheidet auf der Grundlage der Bewertungskriterien über die „Unternehmerin/Unternehmer des Jahres 2020“ des Wartburgkreises und der Stadt Eisenach.

Die Ehrung erfolgt in einem würdigen öffentlichen Rahmen am Unternehmertag der Wartburgregion. Die Antragsfrist endet am 30. April.

Die Wettbewerbsbedingungen sowie die Antragsformulare sind erhältlich per E-Mail gerhard.schneider@bvmw.de.