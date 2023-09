Kurse für Prinzenpaare und andere Karnevalsfreunde bietet der Thüringer Landesverein an (Symbolfoto).

Unterricht für Prinzenpaare und Karnevalsbegeisterte in Bad Salzungen

Wartburgkreis. Der Landesverband Thüringer Karnevalvereine lädt zur Teilnahme an Tanzkursen ein.

Der Landesverband Thüringer Karnevalvereine weist auf eine Gelegenheit hin, die die Pflege kultureller Traditionen und den Gesellschaftstanz in den Mittelpunkt stellt. In Kooperation mit erfahrenen Tanzschulen werden Tanzkurse angeboten, die speziell darauf ausgerichtet sind, die Kunst des Gesellschaftstanzes zu erlernen oder zu vertiefen, erklärt Christoph Matthes, Präsident des Landesverbandes.

Die Kurse finden in Arnstadt, Bad Salzungen, Gotha, Heilbad Heiligenstadt und Sonderhausen statt und bieten nicht nur eine großartige Gelegenheit, die Tanztradition zu bewahren, sondern auch Spaß und soziale Verbindung. Interessierte sind herzlich eingeladen, sich bis zum 10. Oktober anzumelden, um ihren Platz in den Kursen zu sichern. Die Anmeldung erfolgt online über den Landesverband der Karnevalvereine: https://schulungen.ltkev.de. Für Fragen steht das Organisationsteam (E-Mail: kontakt@ltkev.de) zur Verfügung.

Im Wartburgkreis beginnt am 22. Oktober in Bad Salzungen ein Tanzkurs für Prinzenpaare und Karnevalsbegeisterte. Bis Ende Januar 2024 werden an der Regelschule, Rudolf-Breitscheid-Straße, elf Einheiten unter der Regie vom First-Step-Tanzstudio im Discofox, Walzer und verschiedene Gruppentänze absolviert.