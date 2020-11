In Eisenach gibt es jetzt an zwei Schulen drei bestätigte Covid-19-Erkrankungen von Schülern. Neben einem Viertklässler an der Jakobschule sind zwei Schüler am Ernst-Abbe-Gymnasium, nun durch Labore bestätigt, mit dem Coronavirus infiziert. Beide Schulen befinden sich nun laut Stufenplan des Thüringer Bildungsministeriums in der Stufe gelb. Noch am Freitag wurden die Maßnahmen dazu gemeinsam unter Mitwirkung des Gesundheitsamtes und Einbeziehung von Schulamt und Ministerium erarbeitet.

Das bedeutet für den Unterricht im Ernst-Abbe-Gymnasium ab Montag, außer für die Klassenstufe 10, weiterhin ein Regelbetrieb stattfinden wird. Natürlich unter Einhaltung der Hygieneregeln. Die Schüler der Klassen 10 a und 10b befinden sich bis 16. November in häuslicher Quarantäne und nehmen am Distanzunterricht teilt. Auch die 10c wechselt präventiv vom 9. bis 13. November in den Unterricht nach Hause, hieß es am Freitag auf der Homepage der Schule. Zusätzlich zu den bekannten Schutzregelungen sind Schüler im Abbe nun angehalten, auch im Unterricht einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

In der Grundschule in der Karl-Marx-Straße nutzt Schulleiter Karsten Müller ebenso wie seine Kollegin am Abbe-Gymnasium Erfahrungen aus dem Frühjahr, als die Schulen nach der Schließzeit wieder öffneten. Unterricht wird ab Montag kommender Woche an der Jakobschule zeitversetzt stattfinden, ebenso gibt es ab sofort vorerst nur Unterricht in den Hauptfächern Deutsch, Mathematik und Heimat-/Sachkunde.

Wie Müller erklärt, werden seine Schüler täglich vier bis fünf Stunden unterrichtet. Sport fällt vorerst weg. Auch die Hortbetreuung wird zeitlich eingeschränkt. Die Eltern werden per Elternbrief und über die Internetseite der Grundschule informiert. Auch am Freitag fand in der Jakobschule bereits nur noch Unterricht in festen Gruppen und beim Klassenlehrer statt.

Am Donnerstag war in der Jakobschule eine Covid-19-Erkrankung in einer vierten Klasse bekannt geworden. Seit dem Tag sind die betroffene Klasse wie auch drei Pädagogen in Quarantäne geschickt worden.

Für die Stadt Eisenach meldete das Gesundheitsamt am Freitag 29 Corona-Neuinfektionen. Drei mehr als noch am Vortag. Im Wartburgkreis stieg die Zahl leicht auf 77 Fälle an. Damit sind aktuell in der Wartburgkreis 106 Menschen offiziell am Coronavirus erkrankt.