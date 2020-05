Die Johannisstraße in Eisenach bleibt weiterhin voll gesperrt. (Symbolbild)

Eisenach. Die Vollsperrung in der Johannisstraße bleibt weiter bestehen. Trinkwasserversorgung ist für die Anwohner gesichert.

Untersuchungen zur Havarie-Ursache in der Eisenacher Johannisstraße werden fortgesetzt

Wegen einer Havarie musste am Donnerstag, 7. Mai, die Johannisstraße in Eisenach zwischen den Einmündungen Karlstraße und Löberstraße voll gesperrt werden. Grund ist ein Riss in der Fahrbahnoberfläche.

Um die Ursache zu erforschen, veranlasste die Stadtverwaltung, dass ein Stück des Straßenbelages zu öffnen. Dabei entdeckten die Bauarbeiter einige Hohlräume. Durch den Trink- und Abwasserzweckverband Eisenach-Erbstromtal wurde deshalb noch am Donnerstag der Hauptkanal in diesem Abschnitt per Kamera-Befahrung überprüft.

Dabei wurden jedoch keine Schäden festgestellt, so dass man davon ausgehen kann, dass hier nicht die Ursache des Straßenschadens liegt. Um die genaue Ursache zu finden, wird nun die Straße weiter geöffnet. Diese Arbeiten wurden aber aufgrund des angekündigten Regens auf den kommenden Donnerstag, also den 14. Mai, geschoben. Damit soll verhindert werden, dass Regenwasser in der Baugrube oder ein hoher Wasserstand im Löbersbach das Schadenpotenzial noch erhöht.

Bis der Schaden behoben ist, bleibt die Umleitung für die Verkehrsteilnehmer bestehen. Die Trinkwasserversorgung und auch die Abwasserentsorgung sind für die Anwohner gesichert.