Unverständnis und Bewunderung

Raus in die Natur, diesem Ruf folgen seit Tagen Menschen und genießen dabei zum größten Teil frühlingshaftes Bilderbuchwetter. „Bleib daheim“ und triff niemanden, kann auch heißen, mal einsam und verlassen durch Wald und Flur zu streifen. So kann der Lagerkoller vermieden werden.

Es gibt so viele menschenleere Orte.

Wer sich in den vergangenen Tagen jedoch im Umfeld der Stedtfelder Teiche oder des langen Zuges zwischen Eisenach und Hörschel bewegte, konnte meinen, er sei Teil einer Völkerwanderung. Dort trafen Solisten oder Paare am Wochenende zum Teil auf vielköpfige Menschengruppen. So etwas löste Unverständnis und Kopfschütteln aus.

Bewunderung hingegen erntete das Areal und Vereinsdomizil des Stedtfelder Angelvereins. Was an den Teichen mit viel Mühe geschaffen und hergerichtet wurde, kann sich sehen lassen. Dumm nur, dass den Stedtfelder Anglern die Corona-Krise nun einen Strich durch die Rechnung macht und sie ihr alljährliches Angelfest am 1. Mai abblasen mussten.

„In diesem Jahr hätten wir mal was zum Vorzeigen gehabt“, trauert auch Vereinsvorsitzender Rainer Schliefke der Gelegenheit nach. Letzte Handgriffe sind an den Stedtfelder Teichen noch zu machen. Wenn die mal erledigt sind, lässt sich auch im Herbst ein Angelfest feiern.