Urlaub und Paddelspaß auf der Werra

Werratal. Wasserwandern auf der Werra hat Hochzeit.

Hochbetrieb hat in diesen Tagen und Wochen das Wasserwandern auf der Werra (hier vor der Probstei Zella). Ob als Urlaubsvergnügen Etappe für Etappe oder, wie es gerade der Kirmesverein Hallungen zelebrierte, als Tagesgaudi zwischen Spichra und Mihla, die Werra ist als Freizeitrevier gefragt. Der Wasserstand ist optimal, sagen die Kanu- und Bootsverleiher. Vor drei Wochen hatte Kringeltours in Neuenhof ob des Wasserstands noch den Verleih ausgesetzt. Nun sind die Bedingungen bestens, die neuen Bootsanlegestellen in Beschlag. zz