Uwe Hochmut referiert im Kulturcafé Eisenach

Eisenach. Um „Kunst, Kultur und den gesellschaftlichen Zusammenhalt“ geht es im Kulturcafé Eisenach.

Zur Informationsveranstaltung „Kulturcafé: „Kunst, Kultur und der gesellschaftliche Zusammenhalt“ laden die Stadt Eisenach und deren Fachdienst Kultur für Mittwoch, 5. Juli, ab 17 Uhr in das Foyer der Stadtverwaltung ein, Markt 2. Diese richtet sich an alle Kunst- und Kulturschaffenden in Eisenach sowie der Wartburgregion. Begleitet wird die Veranstaltung von Uwe Hochmuth, Kulturökonom, Handlungstheoretiker und Finanzexperte.

Ziel ist es einerseits, über aktuelle Tendenzen zu informieren und diese zu diskutieren, andererseits, workshopartig gemeinsam Handlungsempfehlungen für die Herausforderungen nach Corona und während kriegerischer Auseinandersetzungen für die jeweils eigene Verantwortlichkeit zu skizzieren.

Ausgehend von der grundsätzlichen Frage, welche Bedeutung Kunst und Kultur in ihren unterschiedlichen Erscheinungsformen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt haben und welcher öffentlichen Finanzierung dies bedarf, werden in der Veranstaltung mehrere voneinander abgegrenzte Problembereiche zur Sprache gebracht, etwa die Rolle von kultureller Bildung für die gesellschaftspolitische Sicherung der Demokratie (Gestaltung von Diskursen zu kontroversen Themen).