Vandalismus an Kirche im Wartburgkreis: Unbekannte beschädigen Fenster

Creuzburg. An einer Kirche im Wartburgkreis trieben Vandalen ihr Unwesen. So hoch ist der entstandene Schaden.

Unbekannte haben am Mittwoch ein Bleiglasfenster einer Kirche in der Eisenacher Straße in Creuzburg beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall zwischen 12.30 Uhr und 18 Uhr.

Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer: 0220353) zu melden.

