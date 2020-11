Veranstaltungsbranche schaut voll Ungewissheit in Zukunft

Kreativ und flexibel sein muss Arne Setzepfandt in seinem Beruf ohnehin. „Aber vielleicht muss ich mich beruflich diesmal komplett neu erfinden“, schaut der Chef der Eisenacher Veranstaltungsagentur „Setzepfandt & Partner“ wie viele andere aus der Veranstaltungsbranche zurück auf ein „Katastrophen-Jahr 2020“ und voller Ungewissheit in die Zukunft.

Normalerweise hätte er Anfang dieser Woche den Rückbau der „Party No 5“ im Hotel Thüringer Hof organisiert, nachdem am Wochenende dort rund 800 Gäste die Nacht zum Tag gemacht hätten. „Da hätten vorher schon einige Geschäfte in Eisenach profitiert: Kosmetik, Bekleidung, Taxis und mehr“, weiß Setzepfandt. Und am Abend selbst dann natürlich die von ihm als Veranstalter gebuchten Leute von Security, Technik, Catering und die dort auftretenden Künstler.

„Doch mit dem ersten Lockdown war uns klar, dass ein solch großes Event, das ja auch von der Nähe der Menschen lebt, in diesem Jahr nicht funktioniert und schon gar nicht wirtschaftlich funktioniert“. Auch eine Folge: Die normalerweise bei der „Party No 5“ gesammelten Spenden (2019 waren es 2500 Euro) für die städtische Weihnachtsfeier für Kinder aus finanziell schwachen Familien gibt es nicht.

Es folgte die Absage der Party sowie für die große Automesse zu „Eisenach macht mobil“ Anfang Mai und das Kneipenfestival Mitte Mai. Zu beidem waren die Verträge schon unterschrieben gewesen. Und nun mit dem teilweisen Lockdown seit Anfang November der nächste Schlag. Rund 40 Firmenfeiern, zumeist Weihnachtsfeiern, die er schon im Auftragsbuch hatte, fallen für Arne Setzepfandt aus. Hinzu kommen etwa zehn große Silvesterpartys, die in Hotels stattfinden sollten – alle storniert.

„Da hängen ganz viele Leute dran, die sich da auch auf mich verlassen“, denkt der 47-Jährige an den Zauberer, die DJs, die Sänger, die Bands, die Vorleser, die Speisenlieferanten, die Techniker und und und. „Das sind alles regionale Vertreter der Veranstaltungsbranche, die nun auf dem Trockenen sitzen, vor allem auch finanziell auf dem Trockenen sitzen.“

Bis zu 100 davon hat er in seinem Telefonbuch. Bei nicht wenigen gehe es in der Corona-Krise um alles. Ein Techniker etwa, der im Jahr 2019 seinen bisherigen Job kündigte und in neue Technik investierte, um in der Veranstaltungsbranche Fuß zu fassen, steht quasi vor dem Aus. Andere Künstler sind bereits in einen anderen Job mit Festanstellung gewechselt. „Da droht viel wegzubrechen.“

So fürchtet Setzepfandt, der seit 23 Jahren selbstständig in diesem Geschäft unterwegs ist, dass sich auch seine Netzwerke langsam aufzulösen drohen. „Das kann ja kein Solo-Selbstständiger lange überstehen. Die haben das ganze Jahr schon nur reingebuttert“, so Setzepfandt.

Bei ihm macht sich Corona auch in den Bilanzen heftig bemerkbar. Insgesamt schätzt er die Umsatzverluste für seine Agentur auf 60 bis 65 Prozent in diesem Jahr. Mit der angeschlossenen Werbeagentur „halten wir uns derzeit über Wasser“. Auch Hilfen vom Staat sind bereits geflossen.

„Die über Monate anhaltende Situation schlägt über die heftigen finanziellen Folgen hinaus bei mir und vielen anderen aus der Branche auch auf Gemüt und Motivation. Wenn du merkst, dass dir die Hände gebunden sind und du völlig schuldfrei nichts tun kannst außer Warten, wie sich die Pandemie entwickelt und was die Politik daraus macht, ist es fürchterlich.“

An große Events glaubt Setzepfandt auch im kommenden Jahr nicht. „Die Frage ist neben den Vorgaben der Politik auch, ob die Feierlaune bei den Menschen, die sich jetzt mit Partykeller und Weber-Grill zu Hause eingerichtet haben, wieder zurückkehrt. Es gibt in unserer Branche die große Unsicherheit, wann Veranstaltungen nicht nur wieder genehmigungsfähig, sondern vor allem wann sie wieder gesellschaftsfähig sein werden.“